Balcerowicz: sukces rządzącej partii jest jednocześnie klęską Polski





Jeżeli ktoś pochodzi z ugrupowania, które w sposób rażący, skandaliczny, brutalny łamie traktaty europejskie, to musi się też spodziewać reakcji, która nie jest zemstą, tylko stosowaniem zasad - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Leszek Balcerowicz, pytany o porażkę Zdzisława Krasnodębskiego z PiS w głosowaniu na wiceszefa Parlamentu Europejskiego.

Ewa Kopacz została w środę wybrana jedną z 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. O to stanowisko walczył także były wiceszef PE Zdzisław Krasnodębski z PiS, którego zaproponowała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). W trzeciej, ostatniej turze otrzymał jednak jedynie 85 głosów. Krasnodębski przepadł w głosowaniu. "To małostkowy odwet za wyniki szczytu" Brak wyboru... czytaj dalej »

"To nie zemsta, tylko stosowanie zasad"

Leszek Balcerowicz pytany w "Kropce nad i" o porażkę Zdzisława Krasnodębskiego z PiS w głosowaniu na wiceszefa Parlamentu Europejskiego, odparł: - Jeżeli ktoś pochodzi z ugrupowania, które w sposób rażący, skandaliczny, brutalny łamie traktaty europejskie, to musi się też spodziewać reakcji, która nie jest zemstą, tylko stosowaniem zasad.

Odniósł się w ten sposób do słów europosła Ryszarda Czarneckiego (PiS), według którego wynik głosowania "to zemsta za Fransa Timmermansa". - Za to, że Polska pokrzyżowała szyki kilku państwom przyzwyczajonym do tego, że ustalały pewne rozdania personalne przed szczytem, a potem tylko komunikowały to dwudziestu kilku krajom - przekonywał Czarnecki.

"Może być tak, że sukces rządzącej partii jest jednocześnie klęską Polski"

Kandydatura dotychczasowego pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Fransa Timmermansa na szefa tej instytucji podzieliła unijnych przywódców. Sprzeciwiała się jej mocno Grupa Wyszehradzka. - To jest zgodne z językiem PiS-u, zakłamywanie rzeczywistości, a więc ogłaszania klęski jako sukcesu, a z kolei sukcesu oponentów jako klęski - ocenił Balcerowicz.

- Może być tak, że sukces rządzącej partii jest jednocześnie klęską Polski - dodał.

Rada Europejska nominowała we wtorek na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej nie Timmermansa a Niemkę Ursulę von der Leyen. Zgodnie z wypracowanym w czasie maratonu rozmów na unijnym szczycie konsensusem Francuzka Christine Lagarde ma zostać szefową Europejskiego Banku Centralnego, a Hiszpan Josep Borrell szefem unijnej dyplomacji. Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej zastąpi Belg Charles Michel.

