Prezydent Andrzej Duda zasłużył na miano polityka 2017 roku - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Na jego nazwisko wskazało jednak zaledwie 13 proc. ankietowanych. Wielu respondentów uznało, że nikt nie jest wart takiego wyróżnienia. Spośród światowych przywódców ankietowani CBOS-u najczęściej wskazywali prezydenta USA Donalda Trumpa.

Na pytanie, który z polityków "najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa", odpowiedzi wskazującej na kogokolwiek udzieliła zaledwie połowa badanych.

Aż 50 proc. ankietowanych nie wskazało nikogo. Część (27 proc.) tłumaczyła się brakiem zainteresowania lub kompetencji w sprawach politycznych, a 23 proc. uznało, że nikt z polskich polityków nie zasługuje na specjalne wyróżnienie.

Wśród pozostałych 50 proc. ankietowanych, którzy wskazali polityka roku, najczęściej wybierano prezydenta Andrzeja Dudę. Otrzymał on 13 proc. głosów. Obecny gospodarz Pałacu Prezydenckiego po raz trzeci z rzędu wygrał coroczny ranking CBOS. Andrzej Duda w porównaniu z zeszłorocznym sondażem zyskał jeden punkt procentowy i cztery punkty procentowe w stosunku do analogicznego badania sprzed dwóch lat.

Morawiecki i Szydło przed Kaczyńskim

O dwa punkty procentowe mniej (11 proc.) zebrała w tegorocznym zestawieniu była premier Beata Szydło. W czasie przeprowadzania sondażu szefowała ona jeszcze Radzie Ministrów. Trzecie miejsce przypadło obecnemu szefowi rządu Mateuszowi Morawieckiemu (8 proc.), który w dniach prowadzenia badania (1-7 grudnia) był wicepremierem.

Na dalszych miejscach znaleźli się pozostali liderzy polskiej sceny politycznej. Najlepiej z nich wypadł prezes PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 5 proc. Liderzy ugrupowań opozycyjnych m.in. Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer, Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz nie przekroczyli progu jednego procenta.

Mimo tego, że połowa ankietowanych nie była w stanie wskazać, kto zasłużył na tytuł polityka roku, to zmalała liczba niezdecydowanych. W stosunku do ubiegłorocznego rankingu o 5 punktów procentowych obniżył się odsetek ankietowanych, którzy nie umieli wymienić żadnego polityka, któremu ten tytuł by się należał.

Ranking CBOS na najpopularniejszego polityka mijającego roku prowadzony jest od 25 lat. Najwięcej razy, bo aż dziesięciokrotnie, zwyciężał w nim były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Lewicowy polityk potrafił uzyskać w nim nawet ponad 30 proc. poparcia.

Na świecie Trump

Ankietowani zostali też poproszeni o odpowiedź na pytanie, który ze światowych przywódców zasłużył na miano polityka roku. W tej kategorii największe poparcie otrzymał prezydent USA Donald Trump (12 proc.). Drugie miejsce w rankingu zajęła kanclerz Niemiec Angela Merkel (7 proc.).

Zaraz za nią znalazł się przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk (3 proc.). W sondażu znalazł się jeszcze Barack Obama (były prezydent USA), Emmanuel Macron (prezydent Francji) i Victor Orban (premier Węgier). Cała trójka otrzymała po 2 proc. poparcia w rankingu.

W przypadku tego pytania niewiedzę w tematach politycznych zadeklarowało 51 proc. badanych przez CBOS, a 17 proc. stwierdziło, że żaden spośród światowych przywódców nie zasługuje na miano polityka roku.