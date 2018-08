Dziecięce buciki na kościelnych ogrodzeniach. "Ludzie mówią: dosyć"

Na bramach kościołów w wielu krajach, w tym w Polsce, zawisły w niedzielę dziecięce buciki. Miały upamiętnić wszystkie dzieci, które były ofiarami molestowania ze strony księży. To element akcji Baby Shoes Remember.

W ponad 20 polskich miastach odbyły się w niedzielę protesty w ramach międzynarodowej akcji Baby Shoes Remember (dziecięce buciki pamiętają). Na kościelnych ogrodzeniach zawisły setki par dziecięcego obuwoa, aby przypominać o bezbronnych ofiarach molestowania przez księży pedofilów.

"Ludzie mówią dosyć"

Dziecięce buciki zawisły na kościelnych ogrodzeniach między innymi w Szczecinie, Poznaniu, Płocku, Przemyślu, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu.



- Jest to w tej chwili już ogólnoświatowy ruch, w którym społeczeństwo stoi po stronie ofiar. Stoi z takim apelem, zarówno do władz kościelnych jak i władz państwowych, o to, żebyśmy wszyscy zaczęli być przyzwoici. Bo cały czas mamy do czynienia ze zmową milczenia księży Kościoła. Ludzie mówią: dosyć - mówiła w rozmowie z TVN24 Bogna Czałczyńska z grupy "Dziewuchy dziewuchom".

Incydenty

Nie wszędzie demonstracje przebiegały spokojnie.



W Szczecinie ksiądz wyszedł do zawieszających buciki, próbował zabrać telefon kobiecie, która nagrywała sytuację. Pojawił się też człowiek z workiem, który zebrał zawieszone buciki i wyrzucił je do śmietnika po drugiej stronie ulicy.



Także w Pile przy kościele świętej Rodziny kilka kobiet zdejmowało buciki zawieszane na kościelnym ogrodzeniu.



W Polsce akcja Baby Shoes Remember odbyła się pierwszy raz. Organizatorzy – broniąca ofiar pedofilii w polskim Kościele Fundacja "Nie Lękajcie Się" i Fundacja imienia Kazimierza Łyszczyńskiego – tłumaczą, że protest ma uwrażliwić opinię publiczną na ten problem.

Początek w Irlandii

W 2011 roku, po ujawnieniu raportu na temat skali przestępstw duchownych wobec dzieci, premier Irlandii Enda Kenny w ostrych słowach oskarżył Watykan o wywieranie nacisku na irlandzkich hierarchów, by nie ujawniali przypadków pedofilii. Wtedy narodziła się społeczna akcja, która w kolejnych latach wyszła poza granice Irlandii.



Tegoroczna Baby Shoes Remember zbiegła się w czasie z wizytą papieża w Irlandii. Franciszek, podczas niedzielnego pobytu w sanktuarium w Knock, po raz kolejny stanowczo potępił pedofilię wśród księży.



- Ta otwarta rana rzuca nam wyzwanie, by być stanowczymi i zdecydowanymi w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości. Błagam Pana o przebaczenie za te grzechy, za zgorszenie i zdradę dostrzegane przez wielu członków rodziny Bożej. Proszę naszą Matkę Najświętszą, by wyjednała uzdrowienie osobom, które zaznały nadużyć i umocniła wszystkich członków rodziny chrześcijańskiej w stanowczym postanowieniu, by nigdy nie pozwolić, aby takie sytuacje się zdarzały, a także o wstawiennictwo za nas wszystkich, by podążać po drodze sprawiedliwości we wszystkim, co dla nas jest możliwe - powiedział papież Franciszek.