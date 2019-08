"Wzbudzanie nienawiści z ambony jest wbrew podstawom Kościoła"

Mam poczucie, że zaraz ideologią będzie na przykład leworęczność. Jeżeli mówimy o genetyce, to co to ma wspólnego z ideologią? - pytała w "Babilonie" w TVN24 BiS filozofka doktor Katarzyna Kasia z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W ten sposób skomentowała słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w czasie kazania 1 sierpnia mówił o "tęczowej zarazie", która "chce opanować nasze dusze, serca i umysły".

ZOBACZ CAŁY PROGRAM "BABILON" W TVN24 GO

W ramach czwartkowych obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski wygłosił kazanie w bazylice Mariackiej w Krakowie.

Arcybiskup Jędraszewski o "tęczowej zarazie" Czerwona zaraza... czytaj dalej » Mówił, że to z "powstańczych mogił narodziła się wolna Polska, choć na jej narodzenie trzeba było czekać bardzo długo". - Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa - stwierdził.

"Te słowa są straszliwe i są wbrew nauce Chrystusa"

Słowa krakowskiego metropolity komentowały rozmówczynie Piotra Marciniaka w programie "Babilon" TVN24 BiS. - Słucham tego i mam poczucie, że zaraz ideologią będzie na przykład leworęczność. Jeżeli mówimy o genetyce, to co to ma wspólnego z ideologią? To jest mieszanie różnych dyskursów, które ma bardzo jasno określony cel - oceniła filozofka doktor Katarzyna Kasia. Zaznaczyła, że Jarosław Kaczyński prowadził kampanie wyborcze, które "opierały się na szukaniu wroga" i integracji przeciw temu wrogowi.

- Oni (PiS - red.) bardzo dobrze sterują emocjami - uznała Justyna Sobolewska, krytyczka literacka. Jej zdaniem słowa hierarchy kościelnego, "są straszliwe i są wbrew nauce Chrystusa". - Wzbudzanie nienawiści z ambony do kogokolwiek jest wbrew podstawom Kościoła - podkreśliła Sobolewska.

Zdaniem publicystki i filozofki Agaty Bielik-Robson, "taka wypowiedź arcybiskupa Jędraszewskiego i tak należy do spójniejszych" na tle tego, co - według niej - można znaleźć na "prawicowych portalach". - To są wizje świata, w których nic się nie klei. Jedynym spoiwem jest mania prześladowcza, to znaczy absolutnie spiskowa wizja świata - dodała.