"Pan minister wygrał konkurs na najbardziej absurdalną wypowiedź tygodnia"

Minister chce wybić wszystkie dziki

30.08 | Jaki pomysł na zlikwidowanie wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń ma minister rolnictwa? Jan Krzysztof Ardanowski proponuje odstrzał dzików i to wszystkich. Większość ekologów i weterynarzy do pomysłu podchodzi sceptycznie: mówią, że to nic nie da i dodają, że są inne metody walki z wirusem.

