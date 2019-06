"Z zabranianiem klapsów jest jak z alkoholem w ciąży"

Potrzebowali do pełni szczęścia punktu. Zadania jednak nie wykonali. Dostali za to potężne lanie. Biało-Czerwoni przegrali z Hiszpanią 0:5, choć mogli znacznie wyżej. Do półfinału mistrzostw Europy do lat 21 nie awansowali, nie pojadą też na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. zobacz więcej »