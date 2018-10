Awaryjne lądowanie Boeinga 767 na lotnisku Chopina

- To uwieńczenie wieloletnich starań o budowę nowej drogi wodnej między Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Wilk. Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury. To też jeden z priorytetów rządzącej partii. czytaj dalej »