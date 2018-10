Dym w samolocie Melanii Trump. Rozdawano ręczniki

- Wszystko jest w porządku i wszyscy są bezpieczni - zapewniła rzeczniczka Melanii Trump, Stephanie Grisham.

Na zdjęciach, które fotografowie robili na miejscu, widać jak po lądowaniu pierwsza dama wraz ze współpracownikami spokojnie opuszcza samolot tylnym wyjściem i kieruje się do podstawionego samochodu.

First Lady's aircraft safely on the ground back at Andrews. No rush to get off the plane after smoke and burning smell detected. Problem developed about 10 minutes after take-off en route Philadelphia for @FLOTUS hospital remarks. Press and officials calmly led off the tarmac. pic.twitter.com/PFX11v5xJg