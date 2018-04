"Nie dał już więcej rady". Rodzice Aviciiego w oświadczeniu





"Nasz ukochany Tim był poszukiwaczem, wrażliwą artystyczną duszą, który zadawał wiele pytań egzystencjalnych" - podkreślają rodzice zmarłego w piątek szwedzkiego DJ’a Tima Berglinga, który tworzył pod pseudonimem Avicii. "Nie dał już więcej rady. Chciał znaleźć spokój" - piszą.

"Był perfekcjonistą, który podróżował i pracował ciężko w tempie, które doprowadziło do ekstremalnie silnego stresu. Kiedy przestał koncertować (artysta swoją decyzję ogłosił w marcu 2016 roku - red.), chciał odnaleźć równowagę w życiu, żeby być szczęśliwym i robić to, co kochał najbardziej - muzykę. Bił się z myślami o sensie, życiu i szczęściu” - czytamy w oświadczeniu, które opublikowali rodzice Tima Berlinga, Aviciiego.

Ciało 28-letniego DJ’a ze Szwecji zostało znalezione w Maskacie, stolicy Omanu, w piątek po południu czasu lokalnego.

Rodzice Aviciiego sugerują, że muzyk mógł popełnić samobójstwo. "Nie dał już więcej rady. Chciał mieć spokój. Tim nie był stworzony do machiny biznesowej, w której się znalazł. Był wrażliwym facetem, który kochał swoich fanów i unikał blasku reflektorów" - czytamy.

Na koniec krewni artysty podkreślają, że pamięć o nim nie zaginie dzięki temu, jakim był człowiekiem i dzięki jego muzyce.

Milionowe nakłady płyt, szczyty list przebojów

Tim Bergling, jak naprawdę nazywa się Avicii, swoją przygodę z muzyką rozpoczął w 2007 roku, gdy jako osiemnastolatek po raz pierwszy stanął za profesjonalną konsolą. Drzwi do największych klubów Europy otworzył mu jednak wydany w 2010 roku singiel "Seek Bromance", który zdobył listy przebojów m.in. w Belgii, Holandii, ojczystej Szwecji, a także, jako wersja z wokalem, w Wielkiej Brytanii, gdzie singiel osiągnął 13. miejsce na UK Singles Chart.

Od tego momentu kariera DJ’a nabrała rozpędu, a jego utwory regularnie zaczęły trafiać na wysokie miejsca rankingów muzycznych na całym świecie. Szwed zajął m.in. trzecie miejsce na liście Top 100 Najlepszych DJ-ów (w latach 2012 oraz 2013) według DJ Magazine.

Artysta został dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy - za utwór "Sunshine", stworzony we współpracy z Davidem Guettą oraz za solowy singiel "Levels", wydany w 2013 roku. DJ ma także na swoim koncie statuetki: American Music Awards, Billboard Music Awards, Echo Awards, iHeartRadio Music Awards, International Dance Music Awards, MTV Europe Music Awards, Teen Choice Awards oraz World Music Awards.

Pożegnanie z fanami

W marcu 2016 roku Avicii ogłosił, że postanowił, iż nie będzie więcej koncertować. "Chciałbym podziękować wszystkim fanom, którzy kiedykolwiek kupili bilet albo zakradli się na koncert, kupili lub ściągnęli moją piosenkę, komentowali albo krytykowali moje posty. To wasze pomysły i opinie o mojej muzyce pozwoliły mi się rozwijać. Zawdzięczam wam wszystko!" - napisał w pożegnalnym wpisie na Facebooku.

"Nigdy nie mów nigdy. Może wrócę..., ale nie będzie to szybki powrót" - napisał wówczas.

Jedyny polski koncert szwedzkiej gwiazdy odbył się w lipcu 2015 roku na stadionie Energa Arena w Gdańsku.