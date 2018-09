Autobus szkolny zderzył się z ciężarówką. Dwie osoby nie żyją





W miejscowości Tyrowo (województwo warmińsko-mazurskie) autobus szkolny zderzył się z ciężarówką. Dwie osoby zginęły na miejscu, a osiem zostało rannych. Droga jest zablokowana.

Do wypadku doszło rano na drodze krajowej nr 16. Jezdnia w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mają potrwać około trzech godzin.

Źródło: Policja w Ostródzie Autobus szkolny zderzył się z ciężarówką

Autokar wiózł dzieci do szkoły na zajęcia. - Wstępne ustalenia są takie, że kierowca TIR-a, jadąc w stronę Ostródy, zjechał nagle na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z autobusem - wyjaśniała w TVN24 Anna Balińska z policji w Ostródzie.

Potwierdziła, że "śmierć na miejscu poniosła opiekunka dzieci i kierowca autokaru", a kierowca ciężarówki został przetransportowany do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Autokarem jechało siedmioro dzieci. Trójka z nich trafiła do szpitala na obserwację - dodała Balińska.

Jak poinformowała, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. - Jest to wypadek śmiertelny, tak więc musimy zebrać i zabezpieczyć wszystko to, co pomoże nam wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia - mówiła w rozmowie z TVN24.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Autobus szkolny zderzył się z ciężarówką