Zderzenie na stacji kolejowej w Salzburgu





Foto: twitter.com/HansSchrama | Video: Google Earth Kolizja na dworcu w Salzburgu

Około 40 pasażerów zostało lekko rannych po kolizji na dworcu kolejowym w Salzburgu. Przyczyny wypadku będą wyjaśniane.

Do wypadku doszło około godziny 4.45 na dworcu w kolejowym w Salzburgu.

Portal austriackiego dziennika "Heute" pisze, że stało się to w czasie przyłączania dodatkowych wagonów do pociągu nocnego z Zurychu w Szwajcarii do Wiednia. Lokomotywa z wagonami miała najechać przez nieuwagę na pociąg.

"Pociąg Nightjet zatrzymał się na peronie 4 i w czasie procedury spinania najechał na niego od tyłu inny pociąg" - poinformowała rzeczniczka policji.

Lekko rannych zostało około 40 pasażerów. Policja poinformowała, że ta liczba nie powinna wzrosnąć.

Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Przyczyny wypadku będą wyjaśniane w śledztwie.



