Taśma z Ibizy, skandal w Wiedniu. Wszyscy ministrowie koalicjanta opuszczają rząd





Wszyscy ministrowie uwikłanej w skandal Austriackiej Partii Wolności (FPOe) opuścili koalicyjny rząd Austrii kanclerza Sebastiana Kurza - poinformował w poniedziałek wieczorem rzecznik FPOe.

Wcześniej szef rządu poinformował, że zwrócił się do prezydenta kraju Alexandra Van der Bellena o zdymisjonowanie dotychczasowego ministra spraw wewnętrznych Herbeta Kickla z FPOe.

W ciągu dnia wyznaczony na nowego szefa FPOe Norbert Hofer zagroził wyjściem z rządu wszystkich ministrów z ramienia tego ugrupowania, jeśli Kurz będzie nalegał na dymisję Kickla.

Austriacki skandal z "rosyjską inwestorką". Kreml: historia, która nie ma z nami żadnego związku Rzecznik Kremla... czytaj dalej » W skład 13-osobowego rządu Kurza wchodziło sześciu ministrów FPOe.

Skandal w Austrii

Kryzys rządowy wybuchł w związku z nagraniem wideo opublikowanym w piątek przez niemiecką prasę, w którym dotychczasowy szef FPOe Heinz-Christian Strache oferuje państwowe kontrakty rzekomej inwestorce z Rosji w zamian za pomoc w uzyskaniu przez FPOe lepszego wyniku w wyborach parlamentarnych w 2017 roku. Prawicowo-populistyczna FPOe zajęła w nich trzecie miejsce, uzyskując 26 proc. głosów. W nagraniu mowa jest również o sposobach finansowego wsparcia FPOe z obejściem obowiązujących przepisów.

Na skutek publikacji Kurz ogłosił niemożność kontynuowania koalicji rządowej OeVP i FPOe, a Strache podał się do dymisji ze stanowiska wicekanclerza i przewodniczącego FPOe. Kurz zapowiedział też jak najszybsze przeprowadzenie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Prawdopodobnie odbędą się one we wrześniu.

Jak pisze Austriacka Agencja Prasowa APA, wątpliwości wobec Kickla mają związek z faktem, że w 2017 roku, gdy powstało kompromitujące dla FPOe nagranie, obecny szef MSW był sekretarzem generalnym FPOe.