Pół miliarda na siły specjalne Australii





Władze Australii zapowiedziały, że przeznaczą pół miliarda dolarów australijskich na poprawę zdolności swych sił specjalnych. To bardzo ważna część naszego zobowiązania, największego od czasu drugiej wojny światowej - powiedział premier Scott Morrison. Jest to pierwszy etap przewidzianego na 20 lat planu, który ma umożliwić lepsze reagowanie na zagrożenia w kraju i poza jego granicami.

Decyzja o wzroście wydatków nastąpiła po kilku poważnych incydentach w sferze bezpieczeństwa w Sydney i Melbourne w ostatnich latach oraz w związku z tym, że Australia chce odgrywać bardziej znaczącą rolę w regionie Pacyfiku, gdzie swoje wpływy chcą rozszerzyć Chiny.

Największe zobowiązanie od czasu drugiej wojny światowej

"Będzie to bardzo ważna część naszego zobowiązania, największego pojedynczego zobowiązania do poprawy zdolności naszych sił obronnych od czasu drugiej wojny światowej - powiedział dziennikarzom premier Scott Morrison w bazie wojskowej Holsworthy w Sydney.



Władze Australii poinformowały w lipcu, że powstanie nowa jednostka wojskowa do szkolenia i wspierania sojuszników na Pacyfiku.



Today, the Australian Government announced an initial $500 million, as part of an overall commitment of $3 billion over 20 years, to Project Greyfin.



Project Greyfin will ensure Special Operations Command remains on the cutting edge. #SOF#GREYFINpic.twitter.com/i87QO0C66V — Australian Army - SOTEC (@SOTEC_Army) August 12, 2019

W ubiegłym tygodniu członek australijskiego rządu porównał obecne podejście Zachodu do wzrostu wpływów Chin w regionie do odpowiedzi Francji na agresywne poczynania nazistowskich Niemiec w czasie drugiej wojny światowej. Spotkało się to z upomnieniem ze strony chińskiej ambasady. Szef NATO ostrzega: Sojusz musi odpowiedzieć na rosnące znaczenie Chin NATO musi... czytaj dalej »



- W interesie narodowym Australii jest istnienie niezależnego i suwerennego (regionu) Indo-Pacyfiku, w którym wszystkie kraje tej części świata mogą swobodnie ze sobą współpracować, zgodnie z międzynarodowymi normami i rządami prawa - podkreślił Morrison.

Cel: 2 procent PKB na obronność

Rząd zapowiedział, że wydatki Australii na obronę sięgną 2 proc. PKB do roku fiskalnego kończącego się w czerwcu 2021 roku. To minimum, jakie od swoich członków wymaga Sojusz Północnoatlantycki. Według danych Banku Światowego wydatki wojskowe Australii w 2018 roku były na poziomie 1,89 proc. PKB.



Morrison poinformował w poniedziałek, że w ciągu najbliższej dekady rząd wyda 200 mld dolarów amerykańskich na obronność. Zwiększone inwestycje są zgodne z celem skoncentrowania się na regionie Indo-Pacyfiku, nakreślonym w białej księdze dotyczącej obrony wydanej w 2016 roku.