W koszulkach z napisem "Konstytucja". 44 przedstawicieli Polonii wita prezydenta Dudę w Australii





»

Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Australii. W Melbourne przywitali go przedstawiciele Polonii. W koszulkach z napisem "Konstytucja" i z białymi różami w dłoniach.

Na profilu Polish Community in Australia (z ang. Polska Społeczność w Australii - red.) na Twitterze pojawiło się zdjęcie grupy ludzi w koszulkach z napisem "Konstytucja".

Manifestanci trzymali także flagi - Polski i Unii Europejskiej - oraz transparenty z napisem "Democracy yes! Dictatorship no! (z ang. Tak dla demokracji! Nie dla dyktatury! - red.)". Pojawiło się także karykaturalne zdjęcia prezydenta Dudy ukazujące go w postaci pióra wiecznego.

W obronie Konstytucji

"44 osoby na proteście w Mebourne w deszcz i zimno! Dziękujemy!" - czytamy w tweecie.



44 osoby na protescie w Melbourne w deszcz I zimno!! Dziękujemy!!! #melbournepolishprotest#PolishPresidentVisitToAustralia#sukcesyPAD#Konstytucja#podrozzycia#podrozzajedenusmiechpic.twitter.com/0jDYM1M2WQ — PolishCommunityInAustralia (@polish_in) 19 sierpnia 2018



Transmisję na żywo z manifestacji prowadził także na swoim Facebooku Komitet Obrony Demokracji.

W innym tweecie napisano, że protestujący w Melbourne Polacy złożyli białe róże oraz maskotki - także w koszulkach z napisem "Konstytucja" - obok kwiatów od polskiego prezydenta, których "nie udało się doręczyć Panu Dudzie".

Jak dodano we wpisie, od protestujących zażądano "zdjęcia koszulek i pozbycia się róż, aby wejść do budynku (w którym przebywał polski prezydent - red.)".



Białe róże od protestujacej w Melbourne Polonii spoczęły obok kwiatow złozonych przez prezydenta wraz z maskotami, ktorych nie udało się doręczyć Panu Dudzie, gdyz zazadano od nas zdjęcia koszulek i pozbycia się róż, aby wejsc do budynku. #melbournepolishprotest#Konstytucjapic.twitter.com/pd2h9HD8dZ — PolishCommunityInAustralia (@polish_in) 19 sierpnia 2018

Zgodnie z opisem zamieszczonym na portalu społecznościowym, Polish Community In Australia, zajmuje się wspieraniem Polonii w tym kraju "w jej wysiłkach w obronie swobód obywatelskich, demokracji oraz wolności".

Duda z wizytą w Australii

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w piątek późnym wieczorem miejscowego czasu przylecieli do Melbourne. To pierwsze z trzech australijskich miast, które prezydent odwiedził podczas oficjalnej wizyty w tym kraju.

Para prezydencka uda się następnie do Nowej Zelandii.

W planie czterodniowego pobytu w Australii oprócz Melbourne, znalazły się także Canberra oraz Sydney. Natomiast podczas dwudniowego pobytu w Nowej Zelandii prezydent i pierwsza dama odwiedzą Wellington i Auckland.

Pierwsza w historii wizyta prezydenta Polski w tych dwóch państwach dotyczy spraw politycznych, gospodarczych, obronnych i polonijnych. W jej trakcie polski prezydent odbywa rozmowy z najważniejszymi politykami obu krajów. Zaplanowano także podpisanie licznych umów bilateralnych.