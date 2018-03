Oto najstarszy odnaleziony list w butelce





Australijka Tonya Ilman w czasie spaceru po plaży zauważyła leżącą w piasku butelkę. Postanowiła zabrać ją do domu, ale początkowo nie zorientowała się, że ukryto w niej wiadomość. Okazało się, że pochodzi z 1886 roku i została wyrzucona za burtę niemieckiego żaglowca. To najstarszy odnaleziony do tej pory list w butelce.

21 stycznia Tonya Ilman wybrała się z bliskimi na wyspę Wedge w zachodniej Australii.

Jak opowiada w rozmowie z BBC jej mąż, w czasie spaceru zwróciła uwagę na mnóstwo leżących na plaży śmieci i postanowiła pomóc je pozbierać.

W pewnym momencie spostrzegła ukrytą w piasku butelkę.

- Podniosłam ją, bo pomyślałam, że być może ładnie będzie wyglądać w domu - tłumaczy kobieta.

Znalezisko zainteresowało dziewczynę jej syna, która zauważyła, że butelka nie ma wieczka. Zajrzała więc do środka i zobaczyła przedmiot, który początkowo wydawał jej się papierosem. Gdy jednak przechyliła butelkę, odkryła starannie złożoną wilgotną kartkę, przewiązaną kawałkiem sznurka i pokrytą piaskiem.

- Byliśmy wszyscy bardzo ciekawi, co może się znajdować w tym "liście w butelce" - wspomina Ilman. - Był jednak zbyt mokry, by otworzyć go bez zniszczenia. Zabraliśmy go więc do domu i włożyliśmy na kilka minut do piekarnika, by wysechł - opowiada. Wtedy ukazały się litery.

Ilman zaniosła znalezisko do Western Australian Museum. Eksperci potwierdzili autentyczność notatki. To najstarszy odnaleziony do tej pory list w butelce. Poprzedni rekordzista przeleżał 108 lat.

Ross Anderson z Western Australian Museum wyjaśnia, że autentyczność znalezionej przez Ilman wiadomości udało się zweryfikować dzięki pomocy naukowców z Niemiec i Holandii.

- To niesamowite, ale w niemieckich archiwach znaleziono oryginalny dziennik pokładowy Pauli - tłumaczy. - Znajdował się tam wpis kapitana z 1886 roku, w którym wspomina o wyrzuceniu butelki. Data i współrzędne dokładnie pasują do tych podanych w odnalezionej wiadomości - mówi.

Jak wskazują australijskie media, notatka była częścią eksperymentu prowadzonego przez Niemieckie Obserwatorium Morskie. Jego celem miało być lepsze zrozumienie działania prądów morskich. BBC podaje, że eksperyment trwał 69 lat, ale do tej pory odzyskano jedynie 662 wiadomości.

