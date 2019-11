Ostatnia szansa dla kardynała skazanego za pedofilię. Watykan "ma zaufanie" do sędziów

Sąd Najwyższy Australii zgodził się rozpatrzyć odwołanie złożone przez kardynała George'a Pella. Komentując tę decyzję, Watykan oświadczył w środę, że ma zaufanie do australijskiego wymiaru sprawiedliwości. Skazany na sześć lat więzienia za czyny pedofilii były prefekt watykańskiego Sekretariatu do spraw Ekonomii przebywa w zakładzie karnym od marca.

Decyzję Sądu Najwyższego w Canberze ogłoszono w środę miejscowego czasu. Zaznaczono, że tym samym były watykański "minister finansów", który od początku zapewnia, że jest niewinny, otrzymał ostatnią szansę.

Apelacja kardynała odrzucona. Skazany na sześć lat za pedofilię pozostanie w więzieniu Australijski sąd... czytaj dalej »

Według lokalnych mediów rozprawa odbędzie się zapewne w przyszłym roku, a australijski kardynał, do niedawna bliski współpracownik papieża Franciszka, będzie czekał na nią w więzieniu w Melbourne.

Watykan "potwierdza zaufanie"

Watykan oświadczył w środę, że ma zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w Australii.



- Stolica Apostolska, potwierdzając swoje zaufanie do australijskiego wymiaru sprawiedliwości, przyjmuje do wiadomości decyzję australijskiego Sądu Najwyższego o przyjęciu apelacji, złożonej przez kardynała George'a Pella, świadoma, iż zawsze zapewniał o swej niewinności - oświadczył dyrektor watykańskiego biura prasowego Matteo Bruni.



- Przy tej okazji Stolica Apostolska powtarza po raz kolejny, że jest blisko z tymi, którzy ucierpieli z powodu nadużyć ze strony przedstawicieli duchowieństwa - dodał rzecznik Watykanu.

Skazany za czyny pedofilii

Skazany za pedofilię kardynał złożył apelację Pełnomocnicy... czytaj dalej » 78-letni kardynał George Pell jest najwyższym dostojnikiem Kościoła, skazanym za pedofilię. Otrzymał wyrok, gdy uznano go winnym napaści seksualnej na dwóch 13-letnich chłopców z chóru w zakrystii katedry w Melbourne w 1996 roku. Był wtedy metropolitą tego miasta.

W sierpniu wyrok sześciu lat, wydany na początku tego roku, utrzymał sąd apelacyjny stanu Wiktoria. Akt oskarżenia sporządzono na podstawie zeznań jednej z ofiar; drugi mężczyzna zmarł przed kilkoma laty.

Sąd pierwszej instancji orzekł w marcu, że kardynał Pell będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie w październiku 2022 roku, gdy będzie miał 81 lat.

Dostojnik, urodzony w 1941 r. w australijskim Ballarat, był biskupem pomocniczym Melbourne w latach 1987-1996, a następnie do 2001 r. metropolitą tego miasta.

W latach 2001-2014 był arcybiskupem metropolitą Sydney, mianowanym kardynałem przez Jana Pawła II. Franciszek mianował go w 2013 roku członkiem Rady Kardynałów, a rok później prefektem Sekretariatu ds. Ekonomii Stolicy Apostolskiej.

Źródło: Reuters George Pell był mianowany kardynałem przez Jana Pawła II

Zdymisjonowany przez papieża Franciszka

Początkowo australijski wymiar sprawiedliwości prowadził śledztwo w jego sprawie w związku z zarzutami tuszowania czynów wykorzystywania i wysłuchał jego zeznań, w których zapewniał, że nie wiedział o takich zdarzeniach w swojej diecezji.

W 2017 roku kardynał Pell został formalnie oskarżony o czyny seksualnego wykorzystania nieletnich. Papież urlopował go na czas procesu, a później zdymisjonował go.

Gdy na początku tego roku został uznany jednomyślnie winnym pedofilii przez ławę przysięgłych sądu pierwszej instancji, otrzymał od Franciszka zakaz publicznego pełnienia posługi i kontaktów z nieletnimi.

Jak tłumaczył wtedy Watykan, są to "środki zapobiegawcze", zastosowane w oczekiwaniu na definitywne potwierdzenie faktów. Wyjaśniono, że Stolica Apostolska przyjmuje do wiadomości wyrok pierwszej instancji.