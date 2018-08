Problemy nowego australijskiego rządu. Szefowa MSZ odchodzi

Foto: EPA/LUKAS COCH Video: tvn24bis

Premier Australii zakazuje ministrom współżycia z podwładnymi

15.02 | Australijscy ministrowie dostali kategoryczny zakaz utrzymywania intymnych relacji z podwładnymi. Premier Malcolm Turnbull postanowił tak, gdy na jaw wyszło, że żonaty od 4 lat wicepremier Barnaba Joyce miał romans z doradczynią medialną, która w kwietniu urodzi jego dziecko. Zbulwersowany sytuacją premier w kategorycznych słowach stwierdził, że wśród ministrów jego rządu nie będzie zgody na takie postępowanie. - To, co było akceptowane w przeszłości i to, na co przymykaliśmy oko, dziś w 2018 roku jest niedopuszczalne - powiedział. Materiał programu 24 godziny w TVN24 BiS.

