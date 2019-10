Pies utknął na klifie. Do akcji wkroczyli ratownicy

Video: Reuters

Psi spacer po klifie. Do akcji wkroczyli ratownicy

21.10 | Niecodzienna akcja ratunkowa w australijskim stanie Wiktoria na południu kraju. Służby uratowały psa, który utknął na ścianie jednego z klifów w okolicach Bells Beach. Zdezorientowanego czworonoga zobaczyły spacerujące brzegiem osoby. To one zadzwoniły po służby. Po przybyciu ich na miejsce rozpoczęła się trudna i niebezpieczna akcja opuszczania jednego z ratowników po stromej ścianie klifu. Kiedy ratownik dotarł do Jimmy'ego - bo tak ma na imię pies, uspokoił go, przypiął do specjalnej uprzęży i bardzo powoli zaczął się z nim wspinać, wciągany przez pozostałych ratowników. Akcja trwała trzy godziny i zakończyła się sukcesem. Gdy wszyscy byli już bezpieczni, ratownicy zadzwonili pod numer telefonu, który Jimmy miał na swojej obroży. W ten sposób znaleźli właściciela czworonoga. Nie wiadomo, jak i dlaczego pies znalazł się na ścianie klifu.

