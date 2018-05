Atomowa tajemnica z zimnej wojny. Ten dom budził strach





Miał służyć za schronienie i punkt dowodzenia dla najważniejszych osób w Poznaniu w przypadku ataku nuklearnego. Przeciwatomowy schron dla władz miasta otwarto w sobotę w ramach Nocy Muzeów.

Tajne plany III wojny światowej. Poznań mógł być drugą Hiroszimą Gdyby 40 lat temu... czytaj dalej » Willa przy ulicy Słupskiej 62 w Poznaniu z pozoru wygląda na normalny dom. Przez lata było to jednak jedno z najważniejszych strategicznie miejsc w Poznaniu na wypadek wybuchu wojny.

"Strasznie się go bałam"

- Ten dom był owiany wielką tajemnicą. Bardzo często jeździłam z domu cioci do domu babci przez las i strasznie się go bałam. Cały czas mówiono, że to radiostacja wojskowa i że lepiej nie dopytywać się, co tu się dzieje - mówi pani Agata, która w dzieciństwie mieszkała w pobliżu.

Zagadka domu pozostawała nierozwiązana jeszcze długo po zakończeniu zimnej wojny, która była powodem jego budowy. Dopiero w 2010 roku ujawniono, że mieścił się tu schron przeciwatomowy dla najważniejszych urzędników miejskich. Jeszcze 10 lat wcześniej zdradzenie tej lokalizacji wiązałoby się ze złamaniem tajemnicy państwowej.

140 syren, schrony i miejsca pochówku. Poznań gotowy do wojny 40 lat temu... czytaj dalej » - Wiedziała o tym grupka ludzi, tych tylko zaprzysiężonych, którzy przyjeżdżali tu raz na miesiąc, czyli brygada specjalna telekomunikacji, palacze, którzy tu pracowali i cały sztab obrony cywilnej - mówi Jacek Maruniewicz z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

Kilometry kabli

Stąd miano decydować o dalszych losach ludności, stąd można było uruchamiać wszystkie alarmy przeciwlotnicze.

Wybudowano go w latach pięćdziesiątych w okresie zimnej wojny między USA a ZSRR. - Do użytku oddano go w 1959 roku - mówi Maruniewicz.

Schron miał być bezpiecznym miejscem, w którym ukrywać mogliby się najważniejsi miejscy urzędnicy na czele z prezydentem. W sumie na 500 metrach kwadratowych pomieścić miało się 50 osób. Przewidywano, że będą tu w stanie przeżyć trzy miesiące.

Radzieckie pojazdy stanęły na Grunwaldzie Rzadko... czytaj dalej » Pod ziemią znajduje się kilkadziesiąt pomieszczeń wraz z autentycznym wyposażeniem. W schronie są łącznice telefoniczne, które były skomunikowane m.in. z najważniejszymi zakładami pracy w ówczesnym Poznaniu. Kable ciągną się kilometrami, bo bunkier znajduje się 14 km od ratusza. Taka lokalizacja miała być dodatkowym zabezpieczeniem - schron był też dobrze ukryty, bo znajdował się pod wspomnianą willą. Tym samym mało kto przypuszczał, że w takim miejscu mogą ukrywać się lokalni partyjni dygnitarze.

Wycofany w 1994 r.

Bunkier na szczęście nigdy nie okazał się przydatny. - W 1994 roku został wycofany z użytku z dwóch powodów: utraty szczelności i technologicznych - łączność była już bardzo stara - podaje Maruniewicz.

Schron po raz pierwszy został udostępniony dla zwiedzających 13 grudnia 2012 r. Obecnie otwarty jest w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 10-15. Bilet wstępu kosztuje 6 złotych.

Schron mieści się obok pętli autobusowej na Krzyżownikach. Z pętli na Ogrodach dojedziemy do niego autobusami linii 56, 61, 86, 801, 833 i 834.

Telefonów w schronie było co najmniej kilkanaście Fot. Filip Czekała/TVN24 Poznań

Przed wejściem do schronu stała Nysa Fot. Filip Czekała/TVN 24 Poznań

Niepozorne wejście Fot. Filip Czekała/TVN 24 Poznań

Na ścianie godło z orzełkiem bez korony Fot. Filip Czekała/TVN 24 Poznań

Lokalizacja obiektu była utajniona do 2000 roku Fot. Filip Czekała/TVN 24 Poznań

Jak napis wskazuje, tu można było się rozebrać Fot. Filip Czekała/TVN24 Poznań

Ta gaśnica na pewno nie jest już sprawna Fot. Filip Czekała/TVN24 Poznań

W schronie zachowało się wyposażenie z wczesnego PRL-u Fot. Filip Czekała/TVN 24 Poznań

Oryginalne meble Fot. Filip Czekała/TVN 24 Poznań

W środku znajdowały się nawet materace wojskowe i poduszki. Fot. Filip Czekała/TVN24 Poznań

Wnętrze schronu prezydenckiego Fot. Filip Czekała/TVN24 Poznań

Muzeum nie spodziewało się tak dużego zainteresowania Fot. Filip Czekała/TVN 24 Poznań

Zwiedzający fotografowali schron Fot. Filip Czekała/TVN 24 Poznań

Radiostacja z lat 50 Fot. Filip Czekała/TVN 24 Poznań

Telefony w schronie miały różne kolory Fot. Filip Czekała/TVN24 Poznań

Centrum łączności z poznańskimi zakładami Fot. Filip Czekała/TVN 24 Poznań

Stare radio z adapterem Fot. Filip Czekała/TVN24 Poznań