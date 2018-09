Dyplomaci USA najpewniej zaatakowani mikrofalami. Uczeni podejrzewają uszkodzenia mózgu

Video: tvn24bis

Ile kosztują wakacje na Kubie? Wyjaśnia Jakub Porada

10.06 | Za siedmiodniową wycieczkę all inclusive do Hawany zapłacimy około 5,2 tys. zł. Lot z Warszawy to wydatek rzędu ok. 2,6 tys. zł. Z kolei ceny za nocleg wahają się od 155 do nawet 1000 zł za dwie osoby. Więcej praktycznych informacji w materiale Jakuba Porady w programie "Pokaż nam Świat" TVN24 BiS.

»