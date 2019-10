Strzelał z okna hotelu, zabił 58 osób. Rodziny ofiar mogą dostać do 800 milionów dolarów

02.10 | Co najmniej dwie osoby zginęły, a 24 zostały ranne w strzelaninie w Las Vegas - poinformował w niedzielę wieczorem (poniedziałek w Polsce) rzecznik tamtejszego szpitala. AP podaje, że do zdarzenia doszło na festiwalu muzycznym.

03.10 | Młody mężczyzna stał w kolejce 13 godzin, by oddać krew. Powiedział, że nawet przez myśl mu nie przeszło by pójść do domu, bo musi oddać krew dla swojego miasta - relacjonował korespondent "Faktów" TVN z Las Vegas Marcin Wrona. Jak podkreślił miasto, w którym doszło do najtragiczniejszego ataku z użyciem broni palnej w najnowszej historii USA, wygląda już inaczej.

03.10 | W grudniu 2012 roku zbrojony napastnik zabił w szkole podstawowej w USA 20 dzieci, sześcioro dorosłych oraz siebie. Atak ten wstrząsnął Amerykanami, jednak nic nie zmienił w kwestii problemu masowych strzelanin. Od tamtej pory doszło do ponad półtora tysiąca kolejnych, a to tylko niewielka część ogółu zabójstw z użyciem broni palnej.

04.10 | - To było straszne. Wyciągali ludzi, ciągnęli ich po podłodze do Emergency Room (oddziału ratunkowego - red.) - noc ataku w Las Vegas wspomina w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marlena Ryan, pielęgniarka z lokalnego szpitala. W masakrze w Las Vegas zginęło co najmniej 59 osób, a ponad 500 zostało rannych.

23.01 | Pomimo że od masakry w Las Vegas upłynęły prawie cztery miesiące, śledczym nadal nie udało się ustalić, dlaczego właściwie do niej doszło. Ujawniono za to wstępny raport z dochodzenia i szereg zdjęć, które dotychczas były objęte tajemnicą śledztwa. - Robię to wbrew normalnym procedurom - stwierdził szef policji z Las Vegas, Joseph Lombardo.

02.10 | Co najmniej 50 osób zginęło i co najmniej 200 zostało rannych w strzelaninie w Las Vegas, do której doszło w niedzielę wieczorem (poniedziałek w Polsce) podczas koncertu muzyki country, koło hotelu Mandalay Bay - poinformował szeryf tego miasta. Napastnika zabiła policja. Policja znalazła samochodód należący do sprawcy i ustaliła jego tożsamość - napastnikiem jest Stephen Paddock.

Dwa lata temu, 1 października 2017 roku, napastnik otworzył ogień do uczestników koncertu w Las Vegas. 64-letni Stephen Paddock strzelał z pokoju na 32. piętrze hotelu Mandalay Bay. Zanim sam się zastrzelił, zabił co najmniej 58 osób, ponad 800 przewieziono do szpitali. Ci, którzy przeżyli najkrwawszy atak z użyciem broni palnej w historii Ameryki oraz bliscy zabitych, doszli do ugody z hotelem. Ta osiągnąć może łączną kwotę od 735 do 800 milionów dolarów.