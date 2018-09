Szef MSZ Iranu zapowiada zdecydowaną odpowiedź na zamach





Szef MSZ Iranu, Mohammad Dżawad Zarif, zapowiedział bezzwłoczną i zdecydowaną odpowiedź na zamach, do którego doszło w sobotę podczas parady wojskowej w Ahwaz. W zamachu zginęły co najmniej 24 osoby.

"Terroryści zrekrutowani, wyćwiczeni, uzbrojeni i opłaceni przez zagraniczny reżim zaatakowali Ahwaz. Iran odpowie bezzwłocznie i zdecydowanie w obronie życia Irańczyków" - napisał Zarif na Twitterze.



Wśród poszkodowanych są dzieci

Państwowa telewizja poinformowała, że w ataku rannych zostało ponad 30 osób. Wśród poszkodowanych są dzieci.

Miejscowe władze ostrzegają, że bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Do przeprowadzenia zamachu przyznała się antyrządowa organizacja o nazwie Arabski Ruch Walki o Wyzwolenie Ahwazu.