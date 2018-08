ONZ: co najmniej 22 dzieci zginęło w ataku sił koalicji w Jemenie





Co najmniej 22 dzieci i cztery kobiety to ofiary śmiertelne ataku sił koalicji arabskiej pod wodzą Arabii Saudyjskiej w zachodnim Jemenie - poinformował zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw pomocy humanitarnej Marc Lowcock.

Do ataku doszło w regionie Al-Duraihimi, 20 km na południe od miasta Al-Hudajda w zachodnim Jemenie, kiedy cywile uciekali ze strefy ogarniętej walkami. Al-Hudajda znajduje się w rękach szyickich rebeliantów z ruchu Huti. CNN: Bomba, która zabiła w Jemenie 40 dzieci, została wyprodukowana w USA Bomba użyta w... czytaj dalej »

- To już drugi raz w ciągu dwóch tygodni dochodzi do sytuacji, że w nalocie przeprowadzonym przez Arabię Saudyjską ginie kilkudziesięciu cywilów - podkreślił Lowcock w oświadczeniu.

Atak na cywilów

Ale agencja prasowa WAM ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które są filarem arabskiej koalicji, poinformowała, że to Huti wystrzelili rakietę "balistyczną wyprodukowaną w Iranie" przeciwko cywilom, zabijając jedno dziecko i raniąc kilkadziesiąt innych, w tym troje ciężko.

Od dwóch tygodni w regionie Al-Duraihimi toczą się walki między rebeliantami a siłami prorządowymi sformowanymi przez siły emirackie.

9 sierpnia 51 osób, w tym 40 dzieci, zginęło na północy Jemenu w ataku przypisywanym siłom koalicji. Rannych zostało 79 osób, w tym 56 dzieci - poinformował Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Koalicja wszczęła w tej sprawie dochodzenie.

"Zbrodnie wojenne"

Arabska koalicja pod wodzą Rijadu, która walczy z rebeliantami Huti pod hasłem przywrócenia do władzy prezydenta Abd ar-Raba Mansura al-Hadiego, jest oskarżana o dokonywanie wielu ataków przeciwko cywilom w Jemenie. Przyznaje się do przeprowadzenia pewnych ataków, ale systematycznie oskarża Hutich o używanie cywilów jako żywych tarcz. Hadiemu podlega tylko południowa część kraju; Huti kontrolują stolicę Jemenu Sanę oraz rozległe terytoria na północy i zachodzie kraju. Dzieci wyszły, by krzyczeć. Protest w środku najgorszego kryzysu humanitarnego świata Tysiące ludzi... czytaj dalej »

W opublikowanym w piątek komunikacie organizacja Human Rights Watch (HRW) oceniła, że śledztwa koalicji w sprawie tego rodzaju ataków "nie są wiarygodne".

- Od ponad dwóch lat koalicja utrzymuje, że prowadzi wiarygodne dochodzenie w sprawie ataków lotniczych, ale śledczy jedynie ukrywają zbrodnie wojenne - powiedziała dyrektor HRW ds. Bliskiego Wschodu Sarah Leah Whitson.

Konflikt w Jemenie

Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku, gdy społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Konflikt nasilił się, gdy w marcu 2015 roku interwencję w kraju rozpoczęła Arabia Saudyjska.

Międzynarodowa koalicja (Bahrajn, Bangladesz, Egipt, Jordania, Katar, Kuwejt, Maroko, Senegal, Sudan i Zjednoczone Emiraty Arabskie) od trzech lat walczy z rebeliantami Huti, wspieranymi przez Iran.

Według ONZ wojna w Jemenie pochłonęła od 2015 roku prawie 10 tys. ofiar i wywołała "największy kryzys humanitarny na świecie".