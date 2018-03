Nożownik na ślubie. Młoda para trafiła do szpitala





23-letni mężczyzna zaatakował parę młodą nożem w trakcie ceremonii ślubnej w Rybniku. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak poinformowała rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara, atak miał miejsce w Centrum Chrześcijańskim "Winnica" w Rybniku, podczas sobotniej ceremonii zaślubin.

Nagły atak nożownika na rynku w Rybniku. Trzy osoby ranne Atak z nożem w... czytaj dalej » - Około godziny 17 wtargnął tam mężczyzna i ranił dwie osoby - parę młodą, zadając obrażenia niezagrażające życiu, najprawdopodobniej powodując uraz szyi i barku. Zatrzymany przez policjantów mężczyzna był trzeźwy, jednak miał zostać jeszcze poddany badaniom pod kątem innych środków - wskazała Nowara.

Przyczyna ataku

Do ataku miało dojść w trakcie składania przysięgi. Wówczas mężczyzna wtargnął na scenę z nożem.



- Wyskoczył na scenę i zadał cios - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" ojciec pana młodego. - Syn miał 10 centymetrów wbity nóż, ale nie doszedł do arterii, więc po zabiegu muszą zatamować krwawienie i to wszystko - dodał.



Policjanci wstępnie podejrzewają, że przyczyną ataku była zazdrość, szczegółowe okoliczności będą jednak wyjaśniane. - Kobieta doznała drobnych urazów, mężczyzna nieco poważniejszych, rozważano jeszcze możliwość, aby ceremonię jeszcze w sobotę dokończyć - poinformowała funkcjonariuszka.

Według informacji przekazanych "Dziennikowi Zachodniemu" przez ojca pana młodego, napastnik już wcześniej groził, że nie dopuści do ceremonii ślubnej.

Centrum Chrześcijańskie "Winnica" prowadzi Kościół Boży w Chrystusie należący do rodziny kościołów protestanckich.