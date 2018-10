Działał "jak zawodowy komandos". Pytania i tropy po ataku na szkolę





Związki z ekstremistami są jednym z możliwych motywów sprawcy strzelaniny w szkole w Kerczu na Krymie - pisze w czwartek "Kommiersant". Według rosyjskich ekspertów sposób przeprowadzenia ataku, w którym zginęło 20 osób, a ponad 60 zostało rannych, może wskazywać, że sprawca przeszedł specjalistyczny trening.

Rosyjskie służby sprawdzają, czy napastnik - zidentyfikowany przez media jako Władisław Roslakow i będący jedynym podejrzewanym o przeprowadzenie ataku - miał powiązania z ekstremistami. Wśród możliwych grup rosyjski "Kommiersant" wymienia uznane w Rosji za nielegalne ukraińskie organizacje nacjonalistyczne: Prawy Sektor i Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe-Ukraińska Narodowa Samoobrona (UNA-UNSO). Babcia napastnika ze szkoły w Kerczu: miesiąc temu zabrał mi wszystkie rodzinne zdjęcia Teraz wydaje mi... czytaj dalej »

Działał niemal jak komandos

Jak zauważył Andrzej Zaucha, korespondent "Faktów" TVN z Moskwy, rosyjscy eksperci zwracają uwagę, że 18-latek działał w czasie ataku "niemal jak zawodowy komandos". To nasunęło pytania, czy nie był on przez kogoś szkolony.

"Kommiersant" opisuje, że według śledczych Roslakow około południa w środę wszedł do szkoły z dwoma plecakami i strzelbą myśliwską. Starsza kobieta, która stróżowała przy wejściu, zanim została zastrzelona, zdążyła wcisnąć przycisk, wzywający siły Gwardii Narodowej i strażaków. Gwardziści, strażacy i policjanci przyjechali na miejsce 5-10 minut od rozpoczęcia ataku - wskazuje gazeta. Dziennik zwraca uwagę, że przy wejściu do szkoły zainstalowane są bramki z wykrywaczami metalu.

Gazeta relacjonuje, że Roslakow szedł od klasy do klasy. Wrzucał do kolejnych pomieszczeń granaty, następnie wchodził do środka i strzelał do ludzi. Potem wrzucił granaty do stołówki, w której przebywali uczniowie i nauczyciele. Według źródeł agencji TASS, Roslakow samodzielnie skonstruował je z prochu pozyskanego z części posiadanych nabojów. Granaty wypełnił również śrutem i śrubami, aby zwiększyć siłę rażenia.

Na koniec wszedł na pierwsze piętro do biblioteki i popełnił samobójstwo. Źródło TASS poinformowało o planach przeprowadzenia pośmiertnej psychologiczno-psychiatrycznej analizy napastnika, która ma pomóc w ustaleniu motywów jego działania. Ukraina oskarża Rosję po ataku w szkole. "Kiedy giną ukraińscy obywatele, jest to tragedią" Do tragedii w... czytaj dalej »

Według korespondenta "Faktów" TVN uwagę rosyjskich mediów zwraca kwota 30 tysięcy rubli (około 1,8 tys. zł), jaką Roslakow musiał wydać na zakup sześciostrzałowej strzelby i 250 nabojów. Nie wiadomo, skąd wziął pieniądze. Jego mama, salowa w szpitalu, otrzymuje niewysoką pensję.

Gołkin kieruje śledztwem

Zdaniem "Kommiersanta" Roslakow mógł przygotowywać się do ataku od ponad dwóch miesięcy. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na broń myśliwską zaczął gromadzić w sierpniu, zaraz po uzyskaniu pełnoletności. We wrześniu stanął przed komisją lekarską i otrzymał zgodę.

Rozpatrywane są też inne możliwe podłoża ataku na szkołę: konflikt z nauczycielami lub uczniami, a także zła sytuacja rodzinna.

Motywy sprawcy badać będzie grupa pod kierownictwem Siergieja Gołkina. Ten sam człowiek stał na czele śledztwa w sprawie ataku terrorystycznego w metrze w Petersburgu w 2017 roku. Zginęło wtedy 14 osób, a 47 zostało rannych. Gołkin badał także okoliczności pożaru w centrum handlowym w Kemerowie na Syberii w marcu bieżącego roku, gdzie zginęły 64 osoby, w tym 41 dzieci.