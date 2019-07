Jedenastu zatrzymanych po ataku w metrze

Demonstranci wdarli się do budnyku parlamentu w Hongkongu

Video: ENEX, Reuters

Demonstranci wdarli się do budnyku parlamentu w Hongkongu

01.07 | Demonstranci sforsowali wejście do budynku Rady Legislacyjnej, która jest odpowiednikiem parlamentu w Hongkongu. Wcześniej doszło do regularnych starć z policją, która użyła gazu pieprzowego. W odpowiedzi protestujący obrzucali funkcjonariuszy "przedmiotami z nieznanym płynem". Trzynastu policjantów trafiło do szpitala.

»