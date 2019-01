Przyjazd karetek, reanimacja. Chwile po ataku na Pawła Adamowicza

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Ściągnęliśmy wszystkich niezbędnych specjalistów i walczymy"

14.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, zaatakowany przez nożownika podczas "Światełka do Nieba" WOŚP, po reanimacji na miejscu zdarzenia został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Tam poddano go operacji. - Ściągnęliśmy wszystkich niezbędnych specjalistów i walczymy - przekazał w niedzielę przed północą dyrektor naczelny szpitala Jakub Kraszewski.

