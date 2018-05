Zapomniał o karcie pamięci do kamery. Zorientował się dopiero w kosmosie





»

Amerykańskiemu astronaucie nie powiodła się misja nakręcenia filmu w kosmosie. Wszystko przez kartę pamięci, którą... zostawił na Ziemi. Zorientował się dopiero podczas próby uruchomienia urządzenia w przestrzeni kosmicznej, co transmitowała inna kamera NASA.

Rozmowa stacjonującego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauty Drew Feustela z centrum kosmicznym NASA w Houston w Teksasie transmitowana była na kanałach NASA w internecie. Podczas wyjścia w przestrzeń kosmiczną w ubiegłą środę próbował się dowiedzieć, dlaczego jego kamera nie nagrywa obrazu.

Houston, mamy problem

Astronauta zapytał: - Naciskam przycisk, widzę komunikat: brak karty SD. Czy potrzebuję jej do nagrywania?

Zapadła długa cisza. W końcu konsultant udzielił odpowiedzi. Wyjaśnił, że jeśli kamera jest wyposażona w kartę, to nie powinno być problemu z nagrywaniem.

- A co, jeśli komunikat mówi, że jej [karty SD - red.] nie ma? - dopytywał astronauta.

Houston: - Myślę, że oznacza to, że w środku nie ma karty. Sprawdzimy, poczekaj chwilę.

Wtedy Feustel zorientował się, w czym rzecz i próbował rakiem wycofać z niezręcznej sytuacji.

- Dobra, zapomnijmy o tym. Załatwię to później albo po prostu zostawmy to w spokoju - skwitował astronauta.

Tak wygląda Drew Feustel podczas kosmicznego spaceru:

To all the @IndyCar racers and fans…I took a picture of @IMS from @Space_Station for you but I am saving it for the big race on the 27th. Good luck to all of my racing team friends today! #INDYCAR#INDYCARGPpic.twitter.com/wOB5DtGStT — A.J. (Drew) Feustel (@Astro_Feustel) 12 maja 2018

"Powiedz asystentowi, by kupił kartę w najbliższym sklepie"

Fragment rozmowy szybko stał się pretekstem do żartów dla internautów.

"Been there, done that [angielski odpowiednik "znam to z doświadczenia" - red.]. Właściwie to tam nie byłem, ale zdecydowanie coś takiego mi się zdarzyło" - skomentował użytkownik Twittera

"Po prostu powiedz swojemu asystentowi, by kupił kartę w najbliższym sklepie" - ironizował inny internauta w komentarzu pod transmisją NASA.

