Zmarł wybitny astronauta. Jako czwarty postawił stopę na Księżycu

Astronauta Alan Bean zmarł w sobotę w Houston w wieku 86 lat "po krótkiej chorobie" - poinformowała amerykańska agencja kosmiczna NASA. To czwarty człowiek, który postawił stopę na Księżycu.

Bean był pilotem modułu księżycowego, który podczas misji Apollo 12 wylądował na Srebrnym Globie w 1969 roku. W 1973 roku dowodził drugim amerykańskim lotem załogowym na pierwszą stację orbitalną USA - Skylab.

Podczas tamtej misji krążył wokół Ziemi 59 dni.



W sumie Bean spędził w swoim życiu 69 dni w Kosmosie. Na Księżycu przebywał 31 godzin.



We will remember Alan Bean fondly as the great explorer who reached out to embrace the universe, says our administrator @JimBridenstine. More: https://t.co/xl9NUzVfOC. pic.twitter.com/Uhj5ZykpjS — NASA (@NASA) May 26, 2018