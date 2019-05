Była skazana na śmierć za bluźnierstwo. Asia Bibi wyjechała z ojczyzny





Foto: PAP/EPA/BIBI FAMILY / HANDOUT | Video: Reuters Muzułmanie protestowali przeciwko uniewinnieniu Bibi (wideo z listopada 2018 roku)

Pakistańska chrześcijanka Asia Bibi, która w więzieniu spędziła 8 lat, wyjechała z Pakistanu do Kanady - podał w środę Reuters, powołując się na prawnika kobiety. Skazana na śmierć za bluźnierstwo przeciwko Mahometowi Bibi została ostatecznie uniewinniona w styczniu tego roku. Sąd Najwyższy Pakistanu podtrzymał wówczas wyrok z 2018 roku.

- Dowiadywałem się dostępnymi kanałami i zgodnie z nimi [Asia Bibi - red.] wyjechała do Kanady - poinformował jej prawnik Saif Ul Malook. W rozmowie z agencją EFE Ul Malook uściślił, że kobieta dotarła do Kanady we wtorek, w towarzystwie męża. W kraju tym znajdują się jej dzieci.

"Asia Bibi jest wciąż w Pakistanie". W nieznanym miejscu, pod ścisłą ochroną Chrześcijanka... czytaj dalej » W listopadzie 2018 roku premier Kanady Justin Trudeau poinformował, że jego rząd rozmawia z władzami Pakistanu na temat udzielenia pomocy Asi Bibi.

Według źródeł w MSZ Pakistanu Asia Bibi opuściła kraj z własnej woli przy pełnym wsparciu pakistańskiego rządu, który zagwarantował jej bezpieczeństwo.

Ostateczne uniewinnienie

Pod koniec stycznia Sąd Najwyższy Pakistanu podtrzymał wyrok z 2018 roku uniewinniający chrześcijankę, skazaną w 2010 roku na śmierć za bluźnierstwo skierowane przeciwko prorokowi Mahometowi. Sąd Najwyższy oddalił apelację islamistów, którzy żądali wykonania najwyższego wymiaru kary i grozili też kobiecie śmiercią.



Decyzja sądu usunęła ostatnią przeszkodę prawną, by Bibi mogła opuścić Pakistan. Kobieta żyła tam w nieznanym miejscu pod ścisłą ochroną władz.

Opuściła więzienie, nie może opuścić kraju. Tłum skandował "Powiesić Asię" 47-letnia... czytaj dalej » Od ogłoszenia wyroku uniewinniającego 31 października 2018 roku musiała korzystać z ochrony pakistańskich władz w oczekiwaniu na zakończenie postępowania sądowego. Wcześniej spędziła osiem lat za kratkami.

Skazana na śmierć

Urodzona w 1971 roku Asia Bibi, a właściwie Asia Noreen, była pierwszą kobietą skazaną w Pakistanie na śmierć na mocy drakońskiej ustawy dotyczącej obrazy islamu lub Mahometa. Jej sprawa ma początek w czerwcu 2009 roku, kiedy oskarżyły ją muzułmanki, z którymi pracowała przy zbiorze owoców i którym przyniosła wodę do picia. Dwie odmówiły picia z "nieczystego naczynia" używanego przez chrześcijankę.

Podczas kłótni, która nastąpiła, Bibi miała wypowiedzieć obraźliwe uwagi o Mahomecie. Następnie kobieta została pobita we własnym domu, gdzie według świadków miała przyznać się do bluźnierstwa. Wkrótce potem została aresztowana przez policję.

