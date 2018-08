"Uprawiałam z nim seks, było dziwnie". TMZ: Argento przyznała się do stosunku z nieletnim

Asia Argento, publicznie zaprzeczająca zarzutom o wykorzystanie seksualne nieletniego, przyznała się do tego prywatnie - poinformował w środę portal TMZ. Ujawnił również prywatne wiadomości aktorki. Argento, jedna z głównych twarzy ruchu #MeToo, miała swojej ofierze zapłacić za milczenie niedługo po tym, jak sama oskarżyła publicznie Harveya Weinsteina o gwałt.

W weekend pojawiły się zarzuty wobec włoskiej aktorki, jakoby w 2013 roku wykorzystała seksualnie 17-letniego wówczas aktora Jimmy'ego Bennetta.

Argento zdecydowanie zaprzeczyła tym zarzutom. Podkreśliła, że "nigdy nie miała żadnych kontaktów seksualnych" z młodym aktorem. Była twarzą kampanii #MeToo. Sama jest oskarżana o molestowanie młodego aktora Włoska aktorka i... czytaj dalej »

"Uprawiałam z nim seks"

Jednak w środę portal TMZ ujawnił wiadomości tekstowe, jakie Argento wysyłała do swojej znajomej. Aktorka przyznaje się w nich do uprawiania seksu z nieletnim Bennettem, stwierdzając jednocześnie, że to on "wskoczył na nią".

"Uprawiałam z nim seks, było dziwnie. Nie wiedziałam, że jest nieletni, do czasu otrzymania listu z żądaniem pieniędzy (od adwokata Bennetta - red.). Opinia publiczna nic nie wie, tylko tyle, co napisał 'NYT'", pisała Argento.

"To nie był gwałt. Ja zastygłam. On leżał na mnie. Potem powiedział mi, że byłam jego seksualną fantazją, odkąd miał 12 lat" - stwierdziła aktorka.

Dodała również, że nie zgłosiła tego wcześniej, ponieważ "było jej szkoda" wszystkich "tych dziecięcych aktorów Hollywood, którym się nie udało (zrobić kariery - red.)". Później, gdy dostała list z żądaniem pieniędzy, do dalszego milczenia miał skłonić ją jej ówczesny partner, Anthony Bourdain. Z jego inicjatywy zapłacili Bennettowi 380 tys. dolarów, żeby nie pozywał aktorki za seks z nieletnim.

TMZ opublikował również zdjęcie Argento i Bennetta, na którym para widoczna jest razem w łóżku leżąca obok siebie toples. Pokazał również niewielką kartkę papieru, na której widnieje napis "Asia, kocham cię całym moim sercem", podpisany "Jimmy". Weinstein, Seagal i Anderson. Nowe wątki w sprawach o molestowanie Badane są nowe... czytaj dalej »

Twarz kampanii #MeToo

Włoska aktorka i reżyserka Asia Argento była jedną z pierwszych kobiet, które publicznie oskarżyły Harveya Weinsteina o molestowanie seksualne. Stała się jedną z głównych twarzy ruchu #MeToo.

- W 1997 roku tutaj, w Cannes, zostałam zgwałcona przez Harveya Weinsteina. Miałam wtedy zaledwie 21 lat. (…) Będzie żył zhańbiony, opuszczony przez filmowy światek, który niegdyś go hołubił i tuszował jego zbrodnie - mówiła Argento w maju 2018 roku podczas festiwalu w Cannes, wręczając nagrodę dla najlepszej aktorki.

Jak w weekend poinformował jednak "New York Times", niedługo po wysunięciu publicznych zarzutów wobec Weinsteina Argento sama miała jednak zapłacić za milczenie młodemu aktorowi i muzykowi, który oskarżył ją o molestowanie seksualne.

Chodzi o 22-letniego dziś Jimmy'ego Bennetta, który w 2004 roku zagrał u boku aktorki w wyreżyserowanym przez nią filmie "The Heart Is Deceitful Above All Things", wcielając się w rolę jej syna.

Do stosunku między nimi miało dojść w 2013 roku w hotelu w stanie Kalifornia. Młody aktor miał wtedy 17 lat, Argento - 37. Wiek przyzwolenia seksualnego w Kalifornii to 18 lat.