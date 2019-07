Wstawiał się za nim Trump, ale nie pomogło. Raper A$AP Rocky zostaje w areszcie





Szwedzka prokuratura poinformowała w czwartek, że amerykański raper A$AP Rocky, który został oskarżony o dokonanie napaści w związku z bójką w Sztokholmie, na czas procesu pozostanie w areszcie. Za artystą wstawiał się osobiście prezydent USA Donald Trump.

Prokurator Daniel Suneson oświadczył, że wszczął postępowanie karne wobec trzech osób podejrzanych o napaść z uszkodzeniem ciała.

Chodzi o A$AP Rocky'ego i dwie osoby towarzyszące mu 30 czerwca, gdy uczestniczyli w bójce w centrum Sztokholmu. Rapera zatrzymano 3 lipca po koncercie w szwedzkiej stolicy.

Na opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniach z bójki widać, jak raper gwałtownie rzuca kogoś na ziemię. Według adwokatów artysty działał on w samoobronie.



Grozi mu kara do dwóch lat więzienia. Jak poinformował w czwartek adwokat muzyka, proces ma się rozpocząć we wtorek.

Zaangażowanie Trumpa

Sprawa 30-letniego rapera, producenta i modela, który w rzeczywistości nazywa się Rakim Mayers, stała się głośna, gdy osobiście wstawił się za nim amerykański prezydent.



W sobotę Trump rozmawiał na jego temat z premierem Szwecji Stefanem Loefvenem oraz zapewnił, że nie ma ryzyka, by ewentualnie wypuszczony z aresztu Amerykanin uciekł. Powiedział ponadto szefowi szwedzkiego rządu, że może osobiście poręczyć za artystę. Jak napisał wówczas na Twitterze, Loefven zapewnił go, iż A$AP Rocky "będzie traktowany sprawiedliwie".



Natomiast według strony szwedzkiej, Loefven w rozmowie z Trumpem podkreślił, że wymiar sprawiedliwości Szwecji jest absolutnie niezależny od władz wykonawczych. - Wszyscy obywatele są równi wobec prawa, a rząd nie ma ani prawa, ani intencji, by wpływać na postępowanie sądowe dotyczące A$AP Rocky'ego - zaznaczył rzecznik premiera Toni Eriksson.



Prezydenta Trumpa o interwencję w sprawie A$AP Rocky'ego prosiła amerykańska celebrytka Kim Kardashian. W przeszłości kilkakrotnie była ona przyjmowana przez Trumpa w Białym Domu.



Pochodzący z Nowego Jorku A$AP Rocky zasłynął w 2011 roku mixtape'em "Live. Love. ASAP". Dwa lata później wydał swój pierwszy album "Long. Live. ASAP".