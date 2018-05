Nie został premierem. Zapowiada blokadę dróg, lotnisk i dworców

Parlament Armenii nie wybrał na stanowisko premiera Nikola Paszyniana, lidera opozycji i jedynego kandydata. Po torkowym głosowaniu Paszynian wezwał swych zwolenników do ogólnokrajowej kampanii nieposłuszeństwa obywatelskiego.

Za kandydaturą Paszyniana opowiedziało się 45 deputowanych w 105-mandatowym parlamencie, co oznacza, że opozycjoniście zabrakło ośmiu głosów.

"Nie przekonał nas"

Paszynian, stojący na czele antyrządowego ruchu protestacyjnego, miał poparcie trzech z czterech ugrupowań parlamentarnych. Poparcia odmówiła mu jednak rządząca Republikańska Partia Armenii (RPA), której przywódca Serż Sarkisjan musiał ustąpić ze stanowiska premiera po tygodniach masowych protestów. Gospodarka w kryzysie i duże obszary biedy powodami kryzysu w Armenii Jak podaje... czytaj dalej »

- Nie przekonał nas - powiedział o Paszynianie przywódca klubu parlamentarnego RPA, która w parlamencie ma 58 posłów.

Już wcześniej Paszynian oskarżał RPA o chęć storpedowania jego wyboru na stanowisko szefa rządu i zapowiedział, że jeśli nie zostanie wybrany, ogłosi strajk w całym kraju. Kilkutysięczne demonstracje zebrały się wcześniej w ciągu dnia w stolicy kraju, Erywaniu.

Kryzys będzie trwał

Po głosowaniu przywódca opozycji przemawiał do tysięcy osób na jednym ze stołecznych placów. Zapowiedział, że w środę rano jego sympatycy rozpoczną strajk generalny oraz zablokują drogi, dworce kolejowe i lotniska. Podkreślił, że protest będzie miał pokojowy charakter. Zaapelował do policjantów, by przyłączyli się do akcji.

Wynik wtorkowego głosowania oznacza, że w kraju będzie trwał kryzys polityczny. Według armeńskiej konstytucji parlament musi przeprowadzić kolejne głosowanie w ciągu tygodnia. Jeśli i tym razem nie przyniesie ono rozstrzygnięcia, należy rozpisać przedterminowe wybory. Tłumy nadal na ulicach. W parlamencie debata Tysiące... czytaj dalej »

Według Paszyniana protesty na wzór masowych demonstracji z ostatnich tygodni będą kontynuowane aż do drugiego głosowania. Po porażce we wtorkowym głosowaniu opozycjonista powiedział, że parlament niszczy sam siebie. Stwierdził, że nie można ignorować woli narodu, a protesty mogą w każdej chwili rozrosnąć się do nieoczekiwanych rozmiarów. Zadeklarował, że jest gotów przystąpić do tworzenia rządu, jeśli tylko zostanie mu dana taka możliwość.

Sarkisjan dekadę u władzy

17 kwietnia parlament Armenii wybrał Serża Sarkisjana, dotychczasowego prezydenta, na premiera mimo trwających już wówczas od kilku dni protestów opozycji pod wodzą Paszyniana. Wobec niesłabnących demonstracji nowy szef rządu ustąpił ze stanowiska po niespełna tygodniu. Zgodnie z wprowadzonymi wcześniej zmianami w konstytucji po kontrowersyjnym referendum z końca 2015 roku, premier Armenii ma znacznie większe uprawnienia niż prezydent.

Przeciwnicy Sarkisjana zarzucali mu m.in., że nie był w stanie ograniczyć ubóstwa i korupcji w ciągu dziesięciu lat sprawowania władzy jako prezydent, i że pozostawił oligarchom kontrolę nad gospodarką liczącego prawie trzy miliony mieszkańców kraju.