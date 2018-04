Lider opozycji: Armenia, którą zna premier, dziś już nie istnieje

Stojący na czele protestów społecznych w Erywaniu lider opozycji, Nikol Paszynian poinformował w sobotę, że w niedzielę rano spotka się z desygnowanym na premiera, byłym prezydentem Armenii Serżem Sarkisjanem, aby "przedyskutować z nim warunki jego dymisji". Protesty przeciwko mianowaniu byłego prezydenta Sarkisjana na stanowiska szefa rządu trwają od 10 dni.

42-letni Paszynian, były dziennikarz, a zarazem polityk od wielu lat zaangażowany w działalność opozycyjną, wskazał, że do spotkania dojdzie w niedzielę o godz. 10 czasu lokalnego (o godz. 8 rano w Polsce) w hotelu Marriott położonym przy Placu Republiki w Erywaniu. Tematem rozmów ma być pokojowe oddanie władzy.

Prezydent odwiedził manifestantów

Trwające od 10 dni protesty zostały wywołane mianowaniem byłego prezydenta Sarkisjana na stanowiska szefa rządu. Odbywają się one na głównym placu miasta - Placu Republiki, gdzie zgromadziło się w sobotę wieczór około 50 tys. ludzi. Policja zatrzymała ponad 230 uczestników demonstracji, z czego 70 trafiło do aresztu.



Jak podkreśla agencja AFP, która cytuje oświadczenie opozycjonisty, nie udało się jak dotąd uzyskać żadnego komentarza z biura prasowego rządu Armenii.



- Serż Sarkisjan nie jest w stanie realistycznie ocenić tej nowej sytuacji, jaka powstała w ostatnim czasie - powiedział w sobotę wieczorem Paszynian w swym przemówieniu do protestujących. - Armenia i Erywań, które on zna z przeszłości, już dziś nie istnieją - podkreślił z mocą.



Bezpośrednio przed zadeklarowaniem gotowości do jutrzejszym rozmów Nikol Paszynian odbył rozmowę z prezydentem Republiki, Armenem Sarkisjanem, który sprawuje urząd od 9 kwietnia. Prezydent przybył sobotę po południu na Plac Republiki, gdzie zgromadzili się uczestnicy kontestacji. "Pozdrowił manifestantów, uścisnął dłoń Paszyniana, a następnie odbył z nim trwającą około kwadransa rozmowę" - donosi korespondent AFP z Erywania.

Apel do Paszyniana

Agencja podkreśla, że prezydent Armenii zareagował pozytywnie na apel Paszyniana, który wezwał w sobotę głowę państwa do odwiedzenia protestujących. Prezydent zwrócił się zarazem do wszystkich stron, aby "zatrzymały się na chwilę i zastanowiły nad skutkami, do jakich może doprowadzić dalsza konfrontacja".



Jednym z rezultatów rozmowy lidera opozycji z prezydentem ma być gotowość protestujących do podjęcia negocjacji z władzami państwowymi - pisze AFP, powołując się na wypowiedź Paszyniana. Miał on ze swej strony naciskać, by na obecnym etapie rozmowy dotyczy jedynie warunków dymisji Serża Sarkisjana oraz by odbyły się one na neutralnym gruncie.



Wcześniej w sobotę - przypomina AFP - Nikol Paszynian wykluczył możliwość jakichkolwiek rozmów z kontrowersyjnym dla części społeczeństwa premierem. Odrzucił tym samym propozycję Serża Sarkisjana, aby wspólnie z opozycją zainicjować "dialog polityczny".



- Aby uniknąć nieodwracalnych konsekwencji, apeluję do Paszyniana, by zasiadł do stołu negocjacyjnego - oznajmił premier.



Agencje prasowe donoszą, że Paszynian, który jest liderem opozycyjnego bloku Elk (Wyjście), natychmiast odparł, że jest gotów rozmawiać, lecz "tylko na temat warunków odejścia" jego przeciwnika politycznego.

Zmiana systemu

42-letni Paszynian, był więziony po protestach przeciw Sarkisjanowi w 2008 r., podczas których zginęło 10 osób.



Wskutek zmiany konstytucji Armenia przeszła z systemu prezydenckiego na parlamentarny. Sprawujący uprzednio przez 10 lat funkcję prezydenta Serż Sarkisjan, wybrany we wtorek na stanowisko premiera, będzie w związku z tym dysponował szerszymi uprawnieniami. Wybierany przez parlament prezydent będzie zaś pełnił głównie funkcje reprezentacyjne.



Uczestnicy protestów oskarżają byłego prezydenta o uzurpację i korupcję. Demonstrujący wyrażają też sprzeciw wobec trudnej sytuacji materialnej i łamaniu praw człowieka. We wtorek Paszynian ogłosił początek aksamitnej rewolucji.