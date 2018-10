Marszałek nie chce spotkania ze strajkującymi pielęgniarkami w Sejmie

W Przemyślu strajkują pielęgniarki, a w Sejmie trwa spór o to, gdzie ma się odbyć spotkanie komisji zdrowia z ich przedstawicielkami. Marszałek Marek Kuchciński nie zgodził się na wyjazdowe posiedzenie komisji w Przemyślu. Kancelaria Sejmu zaproponowała Centrum Dialogu Społecznego, ale szef komisji Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej zapewnił, że w czwartek pielęgniarki przybędą do Sejmu.

Od 3 września w wojewódzkim szpitalu im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu trwa rotacyjny protest głodowy pielęgniarek. Od 20 września odbywa się tam jednocześnie protest absencyjny. Na zwolnieniach chorobowych przebywa około 130 osób. Szpital wstrzymał przyjęcia planowe i pracuje jak na ostrym dyżurze. Pielęgniarki domagają się 1,2 tys. zł podwyżki.

Problemem protestu w przemyskim szpitalu ma zająć się w czwartek sejmowa komisja zdrowia. Powstał spór o miejsce posiedzenia.

Gmach Sejmu, centrum dialogu, Przemyśl?

- Komisje sejmowe, jak sama nazwa wskazuje, odbywają się w Sejmie - zauważył Bartosz Arłukowicz. - Jeśli są wyjazdowe, to są wtedy wyjazdowe. Ta jest stacjonarną, ponieważ pan marszałek nie zgodził się na komisję wyjazdową - tłumaczył. W związku z tym będzie ona w Sejmie - oświadczył. Zwołał ją na czwartek.

Wcześniej chciał, by posiedzenie było wyjazdowe. O zgodę zwrócił się do marszałka Marka Kuchcińskiego (PiS) w ubiegły czwartek. Miało się odbyć 1 października w przemyskim szpitalu, gdzie trwa protest. Podczas spotkania posłowie mieliby wysłuchać informacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

W odpowiedzi na wniosek Arłukowicza szefowa Kancelarii Sejmu - w imieniu marszałka - poinformowała, że "o wyjazdowych posiedzeniach sejmowych komisji dotyczących wizytacji oraz badań zakładów i spółek z udziałem Skarbu Państwa, przedsiębiorstw i instytucji państwowych decyduje Prezydium Sejmu". Jak tłumaczyła wówczas, Prezydium Sejmu nie miało zbierać się w terminie poprzedzającym planowane wyjazdowe posiedzenie komisji zdrowia, co powodowało "niemożność zajęcia stanowiska" w tej sprawie.

Kancelaria Sejmu zaproponowała, by posiedzenie komisji odbyło się w Centrum Dialogu Społecznego. Jak przekonywał Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, przemawiają za tym kwestie organizacyjne i bezpieczeństwa.



Panie @MinZdrowia@SzumowskiLukasz

Zapraszam jutro o 13.30 na spotkanie z głodującymi pielęgniarkami w Sejmie.

Uprzedzam, że jeśli Pan odmówi spotkania, my wybierzemy się do Pana.

Proszę się nie kłopotać z ciasteczkami. Dziewczyny głodują od 03.09.

Do zobaczenia! — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) 3 października 2018