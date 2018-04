Policyjny weteran z Arizony zakończył swoją służbę w wyjątkowy sposób. Po 37 latach i 3 tygodniach pracy jako stróż prawa funkcjonariusz Mark Gilberg w emocjonalnej, ostatniej rozmowie z centralą pożegnał się ze współpracownikami. - Chciałem podziękować wszystkim za to co robili. To był dla mnie zaszczyt i przywilej. Wspaniała praca, wspaniała przygoda. To była cudowna jazda. Dziękuję - powiedział do radia w ostatnim zgłoszeniu. Nagrała to jego córka.