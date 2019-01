Ariana Grande pokazała tatuaż po japońsku. Internauci wytknęli błąd w znaczeniu





Ariana Grande pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem nowego tatuażu. Japoński wzór miał przedstawiać napis "7 pierścieni". Internauci zwrócili uwagę, że tatuaż pokazany przez Grande oznacza zupełnie coś innego i skomentowali pomyłkę publikując między innymi memy.

Wszystko zaczęło się w środę od zdjęcia opublikowanego w mediach społecznościowych, na którym amerykańska piosenkraka pokazała tatuaż. Napis wykonany na wewnętrznej stronie dłoni miał być tłumaczeniem na japoński tytułu nowego singla Ariany Grande „7 Rings” (7 pierścieni – red.). Miał być, bo jak zauważyli internauci, tatuaż w rzeczywistości znaczy coś innego.



【Instagramより】

アリアナがまた日本語のタトゥーを追加!今度はなんと漢字で「七輪」

「みんなこれは私の手じゃないって思っているみたいだけど、本当に私の手よ」とコメントしています。

「七つの指輪」を略して「七輪」かなとても気に入っているよう#アリアナpic.twitter.com/wR55jgu7FU — アリアナ・グランデ JP公式 (@ariana_japan) 30 stycznia 2019

"W Japonii słowo..."

W wielu komentarzach pojawiła się informacja, iż tłumaczenie tego, co znajduje się na dłoni piosenkarki, to po prostu „shichirin”, czyli przenośny japoński grill. Wielu komentujących było tym zdziwionych zwłaszcza, że Ariana Grande jest weganką, jada więc tylko owoce i warzywa.

"Kiedy przetłumaczymy 七輪 na angielski dosłownie, to znaczy "siedem pierścieni", ale! W Japonii słowo 七輪 oznacza przenośne palenisko używane do gotowania !!!!! (Jestem Japonką i mieszkam w Japonii)" – brzmiał jeden z komentarzy.

"Jestem pewna, że 七輪 znaczy grillowanie" – napisano w kolejnym.

"Jestem przerażony. To ten archetyp ludzi, którzy używają tłumacza Google zanim zrobią tatuaż"- skomentował kolejny internauta.



Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62 — *amo* (@hey__amo) 30 stycznia 2019



for those who are confused, ariana grande got a tattoo on her hand in japanese intended to spell out “7 rings” and posted it on instagram (now deleted), but japanese people in the comments started saying how the REAL translation is bbq grill pic.twitter.com/rF0NvEa9Yv — Alice (@alice2096) 30 stycznia 2019

Internauci pokusili się również o memy.

"Co Ariana Grande znalazła w wyszukiwarce zanim zrobiła tatuaż".



What @ArianaGrande googled before getting a tattoo pic.twitter.com/TDhcYcdXSa — V I L E (@vndromeda88) 30 stycznia 2019



Can’t believe I did this..... I got a tattoo to match @ArianaGrandepic.twitter.com/lGtV3xJHIb — maia (@trynabemaia) 30 stycznia 2019



ariana grande with her new tattoo. pic.twitter.com/9JQNmPBY91 — ɥɐuuɐɥ (@goddessarigb) 30 stycznia 2019

"Nieco lepiej..."

Po zamieszaniu wokół tatuażu, Ariana Grande postanowiła usunąć jego zdjęcie z części swoich kont w mediach społecznościowych, a wraz z nim komentarze wytykające jej błąd. Piosenkarka miała przyznać, że pominięcie znaków wynikało po prostu z bólu jaki czuła podczas tatuowania, który nie pozwolił na dokończenie napisu.

W czwartek artystka pokazała na Instagramie „poprawiony” i uzupełniony tatuaż. „Nieco lepiej" - napisała Ariana Grande, dodając "spoczywaj w pokoju mały grillu. Będzie mi cię brakowało, naprawdę cię polubiłam".

