"Czy pieniądze wyleczą służbę zdrowia?" - na to pytanie spróbują odpowiedzieć goście dyskusji "Arena Idei" na debacie zorganizowanej w bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Wydarzenie będzie transmitowane w TVN24 - w najbliższą niedzielę o godzinie 19.20.

Społecznie ważki temat i drobiazgowe pytania audytorium w sztywnych regułach dyskusji - to przepis na "Arenę Idei". Miejscem debaty stała się biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności. "Plemię to za łagodne określenie. Plemiona mogą współistnieć". "Arena Idei" w TVN24 - Hasło... czytaj dalej »

"Czy pieniądze wyleczą służbę zdrowia?"

W kolejnej debacie w ramach "Areny Idei", w najbliższą niedzielę 11 marca, goście zastanowią się, "Czy pieniądze wyleczą służbę zdrowia?". Dyskusję poprowadzi dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24 Katarzyna Kolenda-Zaleska.



Do jakiego lekarza powinna się udać polska służba zdrowia? Co jej faktycznie dolega? Czy jest to ostre zapalenie woreczka finansowego czy przewlekła niewydolność odpowiedzialności politycznej? Czy kolejki do specjalistów to jedyny objaw choroby systemowej, to znaczy, czy perspektywa kilkuletniego oczekiwania na rezonans magnetyczny jest zwykłym skandalem, czy przejściowym trądzikiem dojrzewającego do ideału systemu? Czy istnieje zależność między śmiercią pacjentów a limitami wyznaczonymi przez budżet? Czy obietnice wyborcze polityków dewastują relacje lekarz-pacjent? To pytania, na które będą odpowiadali goście "Areny Idei".

Goście dyskusji

W dyskusji wezmą udział: profesor Piotr Czauderna - chirurg dziecięcy, radny Miasta Gdańska, członek Narodowej Rady Rozwoju; psycholog społeczny profesor Janusz Czapiński; prawnik Centrum Adama Smitha profesor Robert Gwiazdowski oraz profesor Bohdan Maruszewski, kardiochirurg z Centrum Zdrowia Dziecka.

Program zostanie podzielony na trzy segmenty: Prezentacje, Polemiki i Konkluzje. Czy Polacy to jeden naród a dwa plemiona? "Arena Idei" na antenie TVN24 "Czy Polacy to... czytaj dalej »

Różne tradycje debaty w jednym miejscu

Grecy traktowali publiczny spór jako szczyt działania obywatelskiego, oksfordczycy zaś za kluczowy element polemiki uznają do dziś symboliczny podział audytorium na antagonistów i protagonistów.

"Arena Idei" adaptuje te wielkie tradycje i opiera się na przekonaniu, że debata jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy i tworzywem opinii.

Pluralizm stanowisk - czyli żywioł debaty - uznano za bezcenne narzędzie do ujawniania społecznych sprzeczności, częstokroć anulowanych w imię stereotypowo rozumianej zgody społecznej lub odwrotnie, manipulacyjnie i propagandowo podsycanych przed ideologów. "Arena Idei" została wyposażona w reguły wystąpień gości i audytorium.

Arena Idei. Czy pieniądze wyleczą służbę zdrowia? zamknij Czy pieniądze wyleczą służbę zdrowia? Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Czy pieniądze wyleczą służbę zdrowia? Tak 36% Nie 55% Nie wiem 9% Oddanych głosów: 3339 zobacz wyniki