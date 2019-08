Arcybiskup Jędraszewski o "zbrodniczych ideologiach". "Przed nami kolejne niebezpieczeństwo"





Stoi przed nami niebezpieczeństwo nie tyle militarne, jak w 1920 roku, ale niebezpieczeństwo odnoszące się do ideologii, która chce zawładnąć naszymi sumieniami, naszymi sercami i umysłami - powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski podczas homilii w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z kolei arcybiskup Grzegorz Ryś przekonywał, że "rywalizacja, nienawiść, zazdrość nie powinny mieć miejsca". - Jednak mamy takie poczucie, że zabrnęliśmy gdzieś tak daleko, że już nikt nie wie jak z tego wybrnąć - dodał.

W czwartek przypada Święta Wojska Polskiego i 99. rocznica Bitwy Warszawskiej. Ten dzień to dla katolików także święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Abp Jędraszewski: stoi przed nami niebezpieczeństwo odnoszące się do ideologii

Z tej okazji kazanie w czasie mszy świętej w Sanktuarium Maryjnym w Ludźmierzu wygłosił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski.

Arcybiskup Jędraszewski na Jasnej Górze o "dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologiach" Czuwać, to znaczy... czytaj dalej » - Stoi przed nami kolejne niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo nie tyle militarne, jak w 1920 roku, ale niebezpieczeństwo odnoszące się do ideologii, która chce zawładnąć naszymi sumieniami, naszymi sercami i umysłami, która jest wymierzona najpierw w Boga, bo jest to ideologia ateistyczna - powiedział arcybiskup.

- Jest to jednocześnie ideologia, która kwestionuje najbardziej podstawową prawdę o człowieku, stworzonym na obraz Boga i Boże podobieństwo, (stworzonym - red.) jako kobieta i mężczyzna. To się dziś kwestionuje i uważa się, że to od naszego wyboru zależy, czy będziemy kobietą i mężczyzną, że wszystko jest sprawą naszej decyzji czy kultury - kontynuował.

- Ale jeśli kwestionuje się Boga, i dalej kwestionuje się człowieka na obraz i podobieństwo Boże, to oczywiście nie ma żadnej nadziei dla człowieka na przyszłość, poza tym, że się kiedyś w proch obróci - przekonywał hierarcha.

Jak dodał arcybiskup Jędraszewski, "musimy także widzieć sprzeciw młodych ludzi, którzy nie chcą się zgodzić na seksedukację, w duchu tych zbrodniczych ideologii, chcących zniszczyć niewinność nawet małych, przedszkolnych dzieci".

Abp Ryś: rywalizacja, nienawiść, zazdrość nie powinny mieć miejsca

Pielgrzymi z całej Polski docierają na Jasną Górę. "Jest w tym coś magicznego" Tysiące... czytaj dalej » Z kolei metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś wygłosił homilię w archikatedrze świętego Stanisława Kostki w Łodzi.

Mówił między innymi o podziałach, jakie panują w społeczeństwie. - Wszyscy mówimy między sobą, w naszym kraju, odmieniamy przez wszystkie przypadki (słowo - red.) "podziały". Podziały między ludźmi, którzy wyszli z tego samego łona, z łona jednej matki, jaką jest Polska - mówił arcybiskup.

Jak przekonywał metropolita łódzki, "rywalizacja, nienawiść, zazdrość nie powinny mieć miejsca. A jednak mamy takie poczucie, że zabrnęliśmy gdzieś tak daleko, że już nikt nie wie, jak z tego wybrnąć".

