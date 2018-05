Australijski arcybiskup winny tuszowania pedofilii. Sąd mu nie uwierzył

Pedofil i morderca dostał dane 8-latki

27.03| Pedofil i morderca wysłał kartkę do ośmiolatki z domu dziecka. Miał jej adres, wiedział, ile ma lat i kiedy obchodzi urodziny. Wszystkie te dane zdobył, wykonując kilku telefonów do placówki, w której znajduje się dziewczynka. Podała je Małgorzata B. Kobieta usłyszała już zarzut. Grozi jej do 2 lat więzienia.

