Miejsce pochówku abp. Paetza. Terlikowski: doczytałem kanony, decyzja skandaliczna





Foto: PAP | Video: tvn24 Arcybiskup Juliusz Paetz zmarł w piątek

Archidiecezja poznańska podała, że miejsce pochówku i forma pogrzebu zmarłego w piątek arcybiskupa seniora Juliusza Paetza, "zgodne z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego, zostały ustalone w wyniku konsultacji ze Stolicą Apostolską i Nuncjaturą Apostolską w Polsce oraz rodziną zmarłego". Publicysta Tomasz Terlikowski przyznał, że "dzięki pomocy pewnego księdza", doczytał kanony podane przez episkopat. "Wiele wskazuje na to, że miejscem pochówku będzie archikatedra" - ocenił. Jak dodał, "będzie to decyzja skandaliczna i haniebna".

W piątek w wieku 84 lat zmarł arcybiskup senior Juliusz Paetz. Archidiecezja poznańska poinformowała na stronie internetowej, że "pogrzeb arcybiskupa Juliusza Paetza odbędzie się w formie ściśle prywatnej w katedrze poznańskiej". Nie żyje arcybiskup Juliusz Paetz Arcybiskup senior... czytaj dalej »

Jak dodano, miejsce pochówku, jak również forma pogrzebu, zgodne z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1178, kan. 1242), zostały ustalone w wyniku konsultacji ze Stolicą Apostolską i Nuncjaturą Apostolską w Polsce oraz rodziną zmarłego.

Co mówią kanony?

Zgodnie z kanonem 1178 podanym przez episkopat, "nabożeństwo pogrzebowe za biskupa diecezjalnego winno być odprawione w jego własnym kościele katedralnym, chyba że wybrał on inny kościół".

Z kolei kanon 1242 mówi, że "w kościołach nie należy grzebać zmarłych, chyba że chodzi o Biskupa Rzymskiego, kardynałów lub biskupów diecezjalnych, również emerytowanych, którzy powinni być chowani we własnym kościele".

"Wiele wskazuje na to, że miejscem pochówku będzie archikatedra"

Abp Paetz przypomina o sobie Arcybiskup... czytaj dalej » Publicysta Tomasz Terlikowski odniósł się do komunikatu archidiecezji. Jak przyznał, "dzięki pomocy pewnego księdza", doczytał kanony podane przez episkopat.

"Wiele wskazuje na to, że miejscem pochówku będzie archikatedra. I trzeba powiedzieć jasno, że jeśli tak będzie to będzie to decyzja skandaliczna i haniebna. Skandaliczna, bo nie licząca się z ofiarami, a haniebna, bo dowodząca, że wina w takiej sytuacji nie ma znaczenia, i że solidarność hierarchii jest ważniejsza niż sprawiedliwość" - napisał.

Publicysta ocenił, że "będzie to decyzja bardzo nieroztropna".

"Jeśli archidiecezja poznańska chce mieć problem z profanowaniem katedry, to będzie to miała. Trudno sobie wyobrazić, by te wydarzenia nie przyciągnęły antyklerykałów, by nie sprawiły, że ten grób będzie regularnie bezczeszczony. I stanie się to na życzenie kurii, Stolicy Apostolskiej i rodziny. Przykre to pisać, ale tak właśnie będzie. Jest jeszcze czas, żeby z tej decyzji się wycofać. Trzeba się modlić, by polskiemu Kościołowi starczyło mądrości, a arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu odwagi, by to zrobić" - czytamy we wpisie Terlikowskiego.





Próbowaliśmy skontaktować się w tej sprawie z archidiecezją poznańską. Do momentu publikacji artykułu jej rzecznik nie odebrał telefonu.

Afera sprzed 17 lat

W 2002 roku pod adresem abp. Paetza formułowane były oskarżenia o molestowanie seksualne kleryków. Arcybiskup zaprzeczał zarzutom. Grzech w Pałacu Arcybiskupim Nikt z moich... czytaj dalej »

W Wielki Czwartek 2002 roku złożył jednak rezygnację z urzędu, do czego miał go skłonić osobiście papież Jan Paweł II. Watykan zakazał wtedy Paetzowi sprawowania funkcji biskupich, m.in. wyświęcania kapłanów i przewodniczenia uroczystym mszom. W 2013 roku dodatkowo zakazano mu udziału w publicznych uroczystościach.

Żaden z domniemanych pokrzywdzonych kleryków nie złożył zawiadomienia w sprawie molestowania, więc sprawa nie była badana przez prokuraturę.

Czytaj artykuł Jerzego Morawskiego, który jako pierwszy opisał molestowanie kleryków i księży przez abp. Paetza >>>

Arcybiskup Juliusz Paetz - kim był?

Arcybiskup Juliusz Paetz urodził się w Poznaniu w 1935 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka 28 czerwca 1959 roku.

Był współpracownikiem Sekretariatu Stanu i Rady do spraw Publicznych Kościoła oraz delegacji Stolicy Apostolskiej do spraw stałych kontaktów roboczych z rządem PRL, a w latach 1976-1982 prałatem antykamery papieskiej na bezpośredniej służbie papieży: Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II.

W latach 1983-1996 był biskupem diecezjalnym łomżyńskim. Później, do 2002 roku, sprawował funkcję metropolity poznańskiego.