Arcybiskup Jędraszewski na Jasnej Górze o "dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologiach"

Czuwać, to znaczy także zdecydowanie odrzucić ów błąd antropologiczny, który nam zagraża w postaci dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologii: ideologii gender i ideologii LGBT - mówił w niedzielę na Jasnej Górze metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski na zakończenie 39. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. - Nie pozwólcie na to, aby zło zagrażających nam ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce, zatruwając serca i umysły Polaków - dodał.

W niedzielę na Jasnej Górze odbyła się msza na zakończenie 39. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej, w której wzięło udział około 8,5 tysiąca wiernych. We mszy uczestniczyli między innymi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita częstochowski arcybiskup Wiesław Depo oraz kardynał Stanisław Dziwisz (w przeszłości także metropolita krakowski).

"Współczesny świat zmusza człowieka do podążania za własnymi pragnieniami i niskimi popędami"

Arcybiskup Jędraszewski po raz kolejny w swojej homilii mówił o "ideologii LGBT".

Wcześniej, 1 sierpnia w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, wygłosił homilię w krakowskiej Bazylice Mariackiej, w której podkreślał, że to z "powstańczych mogił narodziła się wolna Polska, choć na jej narodzenie trzeba było czekać bardzo długo".

- Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa - mówił wówczas.

Z kolei w niedzielę na Jasnej Górze arcybiskup stwierdził, że "współczesny świat zmusza człowieka do podążania za własnymi pragnieniami i niskimi popędami, pochwalając postawę egoizmu i samorealizacji".

"Błąd antropologiczny, który nam zagraża w postaci dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologii"

Jak podkreślał metropolita krakowski, "prowadzi to do relatywizmu w dziedzinie prawdy, a także w sferze dobra". - Współczesna kultura każe się bawić za wszelką cenę. Aż do upadłego. Aż po nieuchronną śmierć, nie tylko siebie, ale całej cywilizacji - mówił.

- Czuwać to znaczy stać na straży swojej chrześcijańskiej tożsamości, swojego chrześcijańskiego "ja", a zatem nie dopuszczać, by zawładnął nad nami duch kłamstwa i byśmy nie ulegli tak powszechnemu dziś konformizmowi - zwracał się do wiernych. - Czuwać to znaczy także zdecydowanie odrzucić ów błąd antropologiczny, który nam zagraża w postaci dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologii: ideologii gender i ideologii LGBT - dodał arcybiskup Jędraszewski.

"Brońmy naszej autentycznej wolności. Brońmy ojczyzny"

- Nie pozwólcie na to, aby zło zagrażających nam ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce, zatruwając serca i umysły Polaków i wyrządzając im ogromne duchowe szkody, zwłaszcza dzieciom i młodzieży - apelował w homilii metropolita krakowski.

Podkreślał także, że "musimy dawać świadectwo naszego jednoznacznego sprzeciwu wobec wszelkich usiłowań, których celem jest deprawacja polskiego narodu".

- Brońmy naszej autentycznej wolności. Brońmy ojczyzny. Brońmy Kościoła w naszej ojczyźnie - zaznaczał. Dziękował również za modlitwy i słowa wsparcia, które otrzymał.

"Naszą wdzięczność dla niego okazujemy obecnością i modlitwą"

Były metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz ocenił na Jasnej Górze, że pielgrzymowanie archidiecezji krakowskiej ma w tym roku szczególny charakter. - Chcemy okazać naszą solidarność, uznanie i wdzięczność za wszystko, co robi dla archidiecezji i dla Polski nasz metropolita i pasterz. Jest nas tu bardzo dużo - zwracał się w niedzielę do pielgrzymów kardynał Dziwisz.

Jego zdaniem wszyscy przybyli do Częstochowy z przekonaniem, że trzeba walczyć o wartości moralne, a w tym - jak zaznaczał kardynał - przewodzi nam obecny arcybiskup krakowski.

- Naszą wdzięczność dla niego okazujemy obecnością i modlitwą. Aby dobro zwyciężyło zło. Dobrem trzeba zwyciężać zło. To są słowa Pisma Świętego i słowa Jana Pawła II. Trzeba, aby nasza postawa była taka, aby dobrem zwyciężać zło, które się panoszy. O tym ciągle mówi nasz obecny arcybiskup krakowski, stąd nasza wdzięczność, modlitwa i solidarność z jego postawą - powiedział kardynał.

Solidarność z arcybiskupem Jędraszewskim

Z kolei metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo, witając pielgrzymów powiedział: - Tutaj, u stóp Matki Bożej, właściwie codziennie zanosimy modlitwę o jedność w episkopacie, a szczególnie teraz modlimy się w intencji naszego współbrata księdza arcybiskupa Marka, który nie jest słuchany w całości. Ale tak było z Jezusem.

- Dlatego Matka Boża z pewnością nas tutaj bardzo serdecznie umocni. I tego mu życzę. I dlatego jesteśmy tutaj dziś razem - powiedział arcybiskup Depo.

Swoją solidarność z krakowskim metropolitą - przez obecność na Jasnej Górze - wyrazili również biskupi Jan Zając i Jan Szkodoń.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Po słowach o "tęczowej zarazie" arcybiskup Jędraszewski spotkał się z wieloma słowami krytyki. Lider Wiosny Robert Biedroń, w związku z atakami na uczestników Marszu Równości w Białymstoku, napisał list do papieża Franciszka, w którym przekazał "wyrazy głębokiego zaniepokojenia faktem, że przedstawiciele Kościoła Katolickiego w Polsce gloryfikują stosowanie przemocy". Nawiązał w nim także do słów arcybiskupa Jędraszewskiego.

Ze słowami arcybiskupa nie zgadzają się także powstańcy warszawscy. "Nie wiemy, ile - wśród naszych koleżanek i kolegów - było osób, którym Stwórca nadał cechy określane dzisiaj mianem LGBT. Wiemy tylko, że byli wśród nas, walczyli i umierali" - napisali w oświadczeniu przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich.

W pierwszym tygodniu sierpnia przed krakowską kurią odbywały się milczące protesty. Ich uczestnicy sprzeciwiali się słowom arcybiskupa - stali w milczeniu, trzymając kartki z napisami między innymi "nie jestem zarazą" czy "nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu".

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył do krakowskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez arcybiskupa Jędraszewskiego.

W czwartek metropolita krakowski w Radiu Maryja wyjaśnił, że mówił w homilii o ideologii LGBT, a nie o ludziach. - Kościół nie potępia ludzi - Kościół potępia zło. Nie wzywałem w homilii ani do walki, ani do nienawiści - powiedział. Z kolei w sobotę przed oknem papieskim w Krakowie odbył się wiec poparcia dla arcybiskupa Jędraszewskiego. Uczestniczyło w nim kilkuset wiernych.