Arcybiskup Gądecki dziękuje za pozytywną opinię dla projektu "Zatrzymaj aborcję"





»

Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Serdecznie dziękuję sejmowej komisji, która udzielając pozytywnej rekomendacji obywatelskiemu projektowi ustawy "Zatrzymaj aborcję" potwierdziła to prawo - napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała w poniedziałek obywatelski projekt "Zatrzymaj aborcję", który znosi możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. "Aborcja, nie policja". Manifa przeszła przez Warszawę. "Żadnego poważnego incydentu" Przez centrum... czytaj dalej »

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu dla komisji polityki społecznej i rodziny głosowało 16 posłów, 9 było przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

"Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka"

"Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka (…), w tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości. Także w perspektywie wiary życie człowieka jest święte i nienaruszalne i piąte przykazanie Dekalogu: "Nie będziesz zabijał!", nakazuje szacunek wobec nienaruszalności i nietykalności życia fizycznego. Prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest pierwszym prawem, które warunkuje stosowanie wszystkich pozostałych praw i wykazuje w szczególności bezprawność wszelkich form przerywania ciąży i eutanazji" - napisał w poniedziałkowym komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Duchowny podniósł, że o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci apeluje papież Franciszek i Kościół katolicki na całym świecie, "będąc głosem tych, którzy głosu jeszcze nie mają".

Arcybiskup Gądecki napisał, że "prawna ochrona życia ludzkiego nie jest kwestią religii czy światopoglądu, ale przede wszystkim nauki, która jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia". "Współczesna biologia, w szczególności genetyka, nie pozostawia wątpliwości co do człowieczeństwa ludzkiego embrionu i odrębności od momentu poczęcia jego genomu" - ocenił. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt "Zatrzymaj aborcję" Sejmowa komisja... czytaj dalej »

Podziękował sejmowej komisji

Przewodniczący KEP podziękował sejmowej komisji "która udzielając pozytywnej rekomendacji obywatelskiemu projektowi ustawy "Zatrzymaj aborcję", pod którym podpisało się ponad 830 tysięcy Polaków, potwierdziła to prawo".

"Każde poczęte dziecko ma prawo do narodzin i życia, niezależnie od wrodzonych chorób i wad genetycznych. Rolą państwa jest zapewnienie ochrony każdemu obywatelowi, także w jego pierwszym etapie życia. Do zadań państwa należy także organizacja opieki medycznej dla kobiet w ciąży i matek oraz silnego systemu wsparcia rodziców i rodzin dzieci chorych" - napisał.

Trzy przypadki

Obecnie obowiązująca Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r. zezwala na dokonanie aborcji w trzech sytuacjach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.