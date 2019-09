Książę nowym ministrem energetyki w Arabii Saudyjskiej

Sędziowie w meczu Francja - Litwa popełnili błąd, który mógł wypaczyć losy rywalizacji - przyznała Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA). Litwini przegrali i pogrzebali szanse na awans do ćwierćfinału, a do domu wraz z nimi mogą się zabierać sędziowie, którzy zostali zawieszeni do końca mistrzostw świata. zobacz więcej »