Koniec "tajnych rozwodów" w Arabii Saudyjskiej. Kobiety dostaną SMS

Video: tvn24

Monarchia za murem

16.11 | To była historia brutalnego morderstwa i Arabia Saudyjska w świecie politycznych gier i strategicznych układów. To obraz skrajnie różny od tego jaki widzieliśmy dotychczas i w którym kraj ten przez władze kreowany był na jedno z najszybciej zmieniających się państw w regionie. Jeszcze kilka tygodni temu jedną z najczęściej powtarzanych informacji z tego kraju była ta o przyznaniu kobietom prawa do prowadzenia samochodów. Co ciekawe - jako jedna z pierwszych prawo jazdy w Arabii Saudyjskiej zdobyła mieszkająca tam Polka. Między innymi z nią o życiu w tym kraju rozmawiał Jacek Smaruj.

»