"Zamawiałem dziesięć pudełek, dostałem cztery"

Szumowski: problem z dostępnością leków został rozwiązany

10.07 | - Był problem z dostępnością leków w całej Europie, związany z dostarczaniem przez producentów. Sięgał aż do produkcji substancji czynnej, czyli aż do Chin. W tej chwili ten problem jest już rozwiązany. Te produkty trafiają do hurtowni, trafiają do aptek. Wznowiona została dystrybucja i dostarczanie substancji do Polski - wskazał minister Łukasz Szumowski.

