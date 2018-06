"Nie ma w tym momencie ratowników operujących na plażach"

"Jeden z kąpiących się wskoczył do wody i nie wynurzył się"

Video: tvn24

"Jeden z kąpiących się wskoczył do wody i nie wynurzył się"

31. 05 | Grupa młodych ludzi odpoczywała w czwartek nad wodą w częstochowskim parku Lisiniec. Chłopcy postanowili wskoczyć do zalewu, jeden z nich nie wypłynął. Trafił do szpitala w stanie głębokiej hipotermii. W Wojanowie koło Jeleniej Góry na niestrzeżonym kąpielisku utonął 34-letni mężczyzna. Z kolei w miejscowości Jantar w trakcie kąpieli w morzu zasłabł 50-latek. Nie udało się go uratować.

»