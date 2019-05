"Apel z Christchurch" podpisany. "Gest polityczny, ale nic więcej"

Foto: PAP/EPA/CHARLES PLATIAU Video: Fakty TVN

Zamachy terrorystyczne na Sri Lance. Rośnie liczba ofiar

Zamachy na kościoły i hotele na Sri Lance to odwet za zamachy na meczety w Nowej Zelandii - tak mówi jeden z ministrów i kiedy to ogłasza, do ataku przyznaje się tak zwane Państwo Islamskie. Na nagraniu z monitoringu widać człowieka z plecakiem, a w statystykach służb widać coraz wyższe liczby. Ofiar jest już 321.

