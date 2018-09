"Biskupi nie mają żadnej wiarygodności". Apel do papieża

Arcybiskup Filadelfii Charles Chaput zaapelował do papieża Franciszka, by odwołał zapowiedziany na październik synod biskupów poświęcony młodzieży. Jak ocenił, w związku z ujawnianymi skandalami "biskupi nie mają żadnej wiarygodności, by podjąć ten temat".