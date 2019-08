Irański tankowiec zmienił kurs. Zmierza do Turcji

Wiozący ropę irański tankowiec Adrian Darya-1 prawdopodobnie zmierza do tureckiego portu Mersin - podała amerykańska agencja Associated Press. Skonfiskowania statku domagały się wcześniej Stany Zjednoczone.

Na lokalizatorach tankowca, które wcześniej wskazywały port w greckiej Kalamacie, jako cel ustawiono leżący na południu Turcji Mersin, gdzie znajduje się terminal naftowy. W sobotniej depeszy Associated Press zastrzega jednak, że nie musi to być prawdziwy cel jednostki.

Reuters: USA wysłały ostrzeżenie do wszystkich portów Morza Śródziemnego w sprawie tankowca Władze Grecji, a... czytaj dalej » Wcześniej greckie władze zapowiadały, że nie będą pomagać irańskiemu tankowcowi w dowiezieniu ropy do Syrii oraz że Grecja nie ma odpowiedniej infrastruktury portowej, by przyjąć tak duży statek.

Na razie nie ma oficjalnej reakcji władz Turcji na te doniesienia.

O zmianie "celu podróży" irańskiego tankowca poinformowała również brytyjska agencja Reutera. Podała, że zamiast do południowej Grecji, statek zmierza w kierunku Turcji.

Odrzucony wniosek USA

Adrian Darya-1 (wcześniej Grace 1), który przez półtora miesiąca był przetrzymywany w Gibraltarze, wiezie 2 mln baryłek ropy. Statek opuścił Gibraltar w niedzielę, 18 sierpnia. Według AP do Mersin może dotrzeć w ciągu tygodnia.

Skonfiskowania statku oraz ropy domagają się USA, które chcą uniemożliwić irańskiemu tankowcowi dostarczenie ropy do Syrii. Byłoby to naruszeniem amerykańskich sankcji. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo zapowiadał, że jego kraj podejmie w tym celu "wszelkie możliwe działania" i ostrzegał przed udzielaniem pomocy irańskiej jednostce.

Irak: nie mamy nic wspólnego z tankowcem przejętym przez Iran Irak nie ma... czytaj dalej » Wniosek USA o skonfiskowanie irańskiego tankowca i przewożonej nim ropy odrzuciły władze Gibraltaru, które uznały, że w świetle prawa Unii Europejskiej nie ma ku temu podstaw. Zdaniem władz Gibraltaru Iran zapewnił, że tankowiec nie rozładuje transportowanej ropy w Syrii.

Zatrzymany przez brytyjską piechotę morską

Przewożący ropę o wartości 130 mln dolarów tankowiec Grace 1 zatrzymała 4 lipca w pobliżu Gibraltaru brytyjska piechota morska w związku z podejrzeniem, że zamierza on dostarczyć ładunek irańskiej ropy do Syrii, co byłoby złamaniem unijnych sankcji nałożonych na tamtejszy reżim.

Statek został jednak ostatecznie wypuszczony. W trakcie postoju w Gibraltarze banderę statku zmieniono z panamskiej na irańską, nadając mu jednocześnie nową nazwę Adrian Darya-1.

Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP Zatrzymanie irańskiego tankowca Grace 1